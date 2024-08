Calvin Stengs baalt van uitspraken na afketsen transfer naar Charlotte FC

Calvin Stengs is blij dat hij zich weer volledig kan focussen op Feyenoord, zo laat hij weten na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met PEC Zwolle (1-5). De aanvallende middenvelder stond afgelopen week op het punt om de overstap te maken naar het Amerikaanse Charlotte FC, maar vanwege ‘twijfels bij de betrokken partijen’ ketste de deal op het laatste moment af.

Zondag was Stengs van grote waarde voor Feyenoord in de wedstrijd tegen PEC. De offensieve middenvelder tekende zelf op fraaie wijze de 0-2 voor de Rotterdammers aan en leverde in het restant van de wedstrijd ook nog twee assists.

In gesprek met de NOS reageert Stengs op de uitstekende wedstrijd die hij op de mat heeft gelegd en hij kijkt logischerwijs met een tevreden gevoel terug op de overwinning. Ook blikt hij terug op de roerige week die hij beleefde, daar de transfer naar de Verenigde Staten op het laatste moment toch niet doorging.

“In eerste instantie kwam de interesse en de aanbieding”, vertelt Stengs voor de camera van de NOS. “Daar ging ik over nadenken. Na een paar dagen en wat research te hebben gedaan heb ik besloten die stap misschien wel te willen nemen. Ik ben best wel avontuurlijk ingesteld.”

Toen Stengs naar Londen vertrok voor de medische keuring, sloeg de twijfel toe. “Aan beide kanten, denk ik. Uiteindelijk was het voor beide partijen toch niet de juiste deal. Daarvoor zit ik ook bij een te goede en mooie club om zomaar weg te gaan. En toen heb ik de beslissing genomen om bij Feyenoord te blijven.”

Tegelijkertijd maakt de Feyenoorder duidelijk zich te hebben geërgerd aan uitspraken in de media over zijn fitheid. Mede vanwege een oude, zware blessure zou de transfer nu niet door zijn gegaan, maar daar is volgens hem niets van waar.

“Er wordt heel veel gezegd over mijn knie en over mijn fitheid. Maar als mensen niet weten wat er aan de hand is, vind ik dat je daar niet over kunt schrijven of daar iets over kunt zeggen. Als mensen zeggen 'hij kan geen drie wedstrijden in een week spelen, blabla', dat is niet waar. Dat irriteert mij wel een beetje”, besluit Stengs.