Burnley voert gesprekken met Ajax en wil ‘koste wat het kost’ toeslaan

Donderdag, 3 augustus 2023 om 19:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:18

Burnley voert gesprekken met Ajax over Mohamed Daramy, zo weet Fabrizio Romano donderdagavond te melden. Volgens de transfermarktspecialist wil de Premier League-club ‘koste wat het kost’ overnemen, want manager Vincent Kompany is naar verluidt ‘zeer gecharmeerd’ van de aanvaller. De clubs zijn in gesprek over een definitieve transfer.

Volgens de berichtgeving wil Ajax Daramy niet zomaar laten gaan, maar Burnley is bereid om ver te gaan voor de 21-jarige vleugelspits. Kompany heeft de Deens international zelfs gebombardeerd tot top target, zo klinkt het. De clubs zijn al in gesprek over een transfer. Welk bedrag er met de eventuele overstap gemoeid is, is vooralsnog onduidelijk. Transfermarkt schat de waarde van Daramy op zes miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is niet duidelijk welk bedrag Ajax wenst te ontvangen voor de buitenspeler, maar bekend is wel dat de Amsterdammers in de zomer van 2021 een bedrag van twaalf miljoen euro overmaakten naar FC Kopenhagen om Daramy over te nemen. Of Ajax minimaal break-even gaat spelen is nog maar de vraag, daar zijn avontuur in de Johan Cruijff ArenA geen groot succes is geworden.

Tot dusver kwam Daramy tot twaalf optredens in de Eredivisie. In die duels kwam hij slechts eenmaal tot scoren en leverde hij drie assists. Wel stond de Deen voornamelijk als invaller binnen de lijnen: in totaal kwam hij tot 196 speelminuten in de competitie. Na een verhuurperiode van een jaar aan Kopenhagen keerde Daramy eind juni weer terug in Amsterdam.