Burnley is matige sfeer in eigen stadion beu en plaatst opvallende vacature

Donderdag, 19 oktober 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster

Burnley is de matige sfeer op het eigen Turf Moor helemaal beu. De huidige nummer achttien van de Premier League constateert dat de oproep van manager Vincent Kompany, die van Turn Moor een 'fort' wilde maken, tot niets heeft geleid. De club heeft daarom een vacature geplaatst voor een drummer, die de sfeer moet helpen zien te verbeteren.

Burnley biedt een vast contract aan voor de drummer, die tot 31 mei 2024 kan tekenen tegen een 'competitief' salaris. "Er is een prachtige kans beschikbaar gekomen voor een zelfverzekerde en optimistische drummer in een cruciale tijd van transitie en verandering voor Burnley Football Club", schrijft de club bij de vacature.

"De ideale kandidaat is sociaal en heeft ervaring met drummen of het bespelen van percussie-instrumenten. Daarnaast heb je een flexibele werkhouding nodig en ben je in staat om ook in de avonduren en in het weekend te werken." Verder verwacht de club dat de ideale kandidaat 'in staat is te reageren op wat er op het veld gebeurt' en 'bij kan dragen aan het creëren van een levendige sfeer op wedstrijddagen om een memorabele ervaring aan supporters te bieden'.

De gelukkige kandidaat kan na zes maanden in dienst rekenen op twee kaarten voor thuiswedstrijden. Daarnaast lonkt korting bij de sportschool, korting op openbaar vervoer, gratis parkeren en dertig vakantiedagen, inclusief zogeheten bank holidays. Daarnaast kan de geluksvogel ook rekenen op korting in de officiële fanstores van de club.

Burnley heeft de seizoenkaarthouders inmiddels een email gestuurd met daarin meer uitleg. "We schrijven jullie in verband met een recente advertentie voor een drummer. Naar aanleiding hiervan is veel speculatie ontstaan en feedback van mensen met meerdere meningen is aangehoord. Eind vorig seizoen heeft Vincent Kompany de fans gevraagd om van Turf Moor een 'fort' te maken. Ondanks die oproep, zullen de meeste supporters het eens zijn dat de sfeer op Turf Moor dit seizoen zeer matig is te noemen."

"Met dat in het achterhoofd benaderen wij jullie, de seizoenkaarthouders, om suggesties aan te horen over hoe wij gezamenlijk de sfeer op wedstrijddagen kunnen verbeteren. We staan ervoor open om iedere suggestie aan te horen zodat we de Turf Moor Roar terug kunnen krijgen. We moeten ervoor zorgen dat onze ploeg jullie support negentig minuten en langer hoort en voelt. We verwelkomen jullie suggesties over hoe wij dit het het best voor elkaar kunnen krijgen. Let's bring the noise!

The Clarets werden vorig seizoen afgetekend kampioen in de Championship. In de Premier League wil het, vanzelfsprekend, voorlopig minder vlotten. Na acht speelrondes staat de club achttiende met vier punten. Alleen Bournemouth (drie punten) en Sheffield United (één punt) doen het vooralsnog slechter. Zaterdag wacht de ploeg van Kompany een uitwedstrijd tegen Brentford. De eerstvolgende thuiswedstrijd staat voor 4 november op het programma. Crystal Palace komt dan op bezoek.