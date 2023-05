Burak Yilmaz voegt via Instagram nieuw hoofdstuk toe aan oneindige soap

Vrijdag, 26 mei 2023 om 13:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:40

Burak Yilmaz vertrekt aan het einde van het seizoen bij Fortuna Sittard, zo maakt hij vrijdagmiddag zelf bekend via Instagram. Donderdag meldde Voetbal International al dat de Turkse aanvaller voornemens was om te stoppen. Die berichten worden nu bevestigd door de hoofdrolspeler zelf. Yilmaz wil zich volledig focussen op zijn trainerscarrière. Zijn verblijf in Sittard blijft beperkt tot een jaar.

"Ik zal volgend seizoen niet meer voor Fortuna Sittard spelen", zo laat Yilmaz weten via Instagram Stories. "Ik zal op een later moment vertellen wat er is gebeurd met de president en Azerion (mede-eigenaar, red.). Ik wens jullie het beste." Het afscheid van de Turk mag geen verrassing heten. De 77-voudig international plaatste begin april een afscheidsbericht op Instagram en speelde, hoewel hij wel op het bericht terugkwam, sindsdien geen minuut meer voor Fortuna.

Volgens Yilmaz zelf was dat vanwege blessureleed, maar technisch manager Sjoerd Ars gaf donderdag een andere verklaring aan Voetbal International. "Het plan dat we in het begin hadden, toen Burak hier voor vijf jaar tekende waarvan twee als voetballer, zal anders uitpakken", aldus Ars. "We zijn met elkaar in gesprek over zijn situatie. Maar Burak heeft nu besloten dat hij geen tweede jaar als speler wil ingaan. Hij wil zich gaan focussen op het trainerschap."

In Turkije gaan geruchten rond dat Yilmaz wordt betrokken bij de Turkse nationale ploeg als assistent-bondscoach. De aanvaller tekende vorig jaar zomer een contract voor vijf seizoenen met de intentie om na twee jaar verder te gaan als trainer. Door zijn vertrek gaat de uitwedstrijd tegen Ajax de boeken in als de laatste van Yilmaz in het shirt van Fortuna. Hij kwam in totaal 27 keer in actie voor de Limburgers. Daarin wist hij 9 keer te scoren en gaf hij 5 assists.