Manchester City bereikt persoonlijk akkoord met Bundesliga-sensatie van zestig miljoen euro

Manchester City heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Omar Marmoush, zo meldt Fabrizio Romano. De gesprekken met Eintracht Frankfurt over de transfer van de 25-jarige Egyptenaar lopen nog. The Citizens hopen volgende week tot een akkoord te komen met de nummer drie van de Bundesliga.

Marmoush speelt doorgaans als centrumspits bij Frankfurt, maar kan eventueel ook op de flanken en als nummer 10 uit de voeten. Pep Guardiola ziet in hem de perfecte vervanger van de naar Atlético Madrid vertrokken Julián Alvarez. De Spanjaarden betaalden in de zomer 75 miljoen euro voor de Argentijn. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot 95 miljoen euro.

Wat Frankfurt wil ontvangen voor Marmoush, die volgens Transfermarkt zestig miljoen euro waard is, is niet bekend. Dat geldt ook voor de contractduur die the Citizens overeen zijn gekomen met de spits. De Duitsers namen Marmoush in de zomer van 2023 transfervrij over van VfL Wolfsburg. De transfer van de 35-voudig international was een schot in de roos, daar hij in 65 wedstrijden verantwoordelijk was voor 35 doelpunten en 18 assists.

Dit seizoen staat de teller al op achttien goals in alle competities. Twaalf keer bracht Marmoush een teamgenoot in stelling. De spits is bovendien bij de meeste doelpunten betrokken (20) van alle spelers in de Bundesliga.

Manchester City is deze maand druk bezig met inkomende transfers. Vrijdagavond werd al bekend dat Abdukodir Khusanov de overstap maakt naar het Etihad Stadium. De twintigjarige verdediger komt voor veertig miljoen euro over van RC Lens.

The Citizens zijn ook bezig met Vitor Reis van Palmeiras, aldus Romano. De achttienjarige centrale verdediger is volgens Transfermarkt veertien miljoen euro waard en ligt nog tot eind 2028 vast in zijn geboorteland. De kans bestaat dat Reis pas in de zomer de overstap naar Manchester City maakt, mochten de clubs tot een akkoord komen.

De ploeg van Guardiola hoopt met een aantal winterse versterkingen in de selectie de weg omhoog weer in te zetten in de Premier League. Na een dramatische reeks is de blauwe club uit Manchester gezakt naar de zesde plaats.