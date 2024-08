Bukayo Saka gidst Arsenal naar zege in eerste Premier League-duel van het seizoen

Arsenal heeft het nieuwe Premier League-seizoen afgetrapt met een zege. De mannen van Mikel Arteta hadden het bij vlagen lastig met Wolverhampton Wanderers, maar wonnen wel: 2-0. Bukayo Saka was de grote man bij the Gunners. Hij gaf de loepzuivere voorzet bij de eerste treffer, en nam het tweede doelpunt zelf voor zijn rekening.

Aan de kant van Arsenal was er een reserveplekje voor Jurriën Timber. Oleksandr Zinchenko kreeg van Arteta de voorkeur boven de Nederlander. Ook zomeraanwinst Riccardo Calafiori moest genoegen nemen met een plek in de dug-out.

Na een kwartier spelen was daar de eerste echt serieuze kans voor Arsenal. Saka dribbelde lichtvoetig de zestien in en mikte hard in de korte hoek. José Sá stond echter goed opgesteld en kon pareren. Ben White deed een volgende poging, maar zijn inzet vloog hard naast.

Arsenal bleef aandringen en reeg de kansen aaneen. Zo poeierde Declan Rice hoog over, alvorens de score na 24 minuten alsnog werd geopend. Een perfect afgemeten voorzet van Saka werd op waarde geschat door Kai Havertz, die de bal achter Sá knikte: 1-0.

Premier League Aston Villa AVL 2024-08-24T16:30:00.000Z 18:30 Arsenal ARS

Premier League Wolverhampton Wanderers WOL 2024-08-25T13:00:00.000Z 15:00 Chelsea CHE

Aanwinst Jørgen Strand Larsen had de stand met de eerste serieuze kans voor Wolves gelijk kunnen trekken, ware het niet dat David Raya een werkelijk fenomenale redding in huis had op de kopbal van de ex-FC Groningen-speler.

Op slag van rust was Gabriel Martinelli nog dicht bij de openingstreffer, maar het schot van de Braziliaan trof geen doel. Na de theepauze had Havertz een tweede treffer in gedachten, maar zijn poging met de zwakkere rechtervoet was niet al te best.

Een poging van Thomas Partey zeilde eveneens naast, terwijl Wolves ondertussen ook jaagde op een treffer. Een hard schot van Rayan Aït-Nouri vloog tot opluchting van Partey, die de bal verspeelde, maar net naast de verkeerde kant van de paal.

Na geschutter in de Arsenal-defensie kreeg ook Matheus Cunha een dot van een kans. De Braziliaan schoot echter tamelijk belabberd in. In een sterke fase van Wolves was het echter Arsenal dat de marge verdubbelde, een minuut nadat Timber was ingevallen.

Saka dreigde, bewoog naar links en haalde keihard uit met de linkerpoot. Hij vond de korte hoek en zag het net achter Sá bollen: 2-0. Zo gooide hij de wedstrijd een kwartier voor tijd op slot en begint Arsenal met een driepunter aan het nieuwe seizoen.