Bukayo Saka bezorgt Arsenal ruime zege én plek drie in de Champions League

Arsenal heeft woensdagavond een enorme stap gezet richting de achtste finales van de Champions League. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 3-0 van AS Monaco, door twee goals van Bukayo Saka en een doelpunt van Kai Havertz. Door de zege staat Arsenal derde op de Champions League-ranglijst, met dertien punten. Monaco zakt naar plek zestien.

De niet helemaal fitte Jurriën Timber startte op de bank bij Arsenal. Dat betekende dat de achttienjarige Myles Lewis-Skelly het als linksback vanaf de eerste minuut mocht laten zien. Aan de kant van Monaco zat er met Jordan Teze ook een Nederlander op de bank.

Arsenal was heer en meester in de eerste helft, en het was een wonder dat het bij rust slechts 1-0 stond. Die openingstreffer werd na ruim een half uur gemaakt door Saka, die een lage voorzet van Gabriel Jesus bij de tweede paal kon binnentikken.

Die Braziliaanse spits kreeg echter ook flink wat kansen in de eerste helft. Zo kon hij een voorzet van Mikel Merino net niet binnenglijden en schoot hij de bal oog in oog met doelman Radoslaw Majecki tegen de voet van de keeper aan.

Ook Martin Ødegaard en Gabriel Martinelli lieten zien hun vizier niet op scherp te hebben staan, door meerdere kansen te missen. Aan de andere kant van het veld was Monaco voor de rust één keer gevaarlijk via Aleksandr Golovin: hij schoot net naast.

In de tweede helft zag het wedstrijdbeeld er plotseling heel anders uit. Arsenal was de dominantie kwijt en Monaco kreeg kansen via Thilo Kehrer (kopbal naast) en Breel Embolo, die de bal uit de draai net naast schoot.

In de slotfase besliste Saka het duel alsnog: hij scoorde nadat het helemaal fout ging in de opbouw bij Monaco. De 3-0, gemaakt door Havertz op aangeven van Saka, viel vlak voor tijd ook nog.