Buitenkans voor Stewart? Voormalig PSV’er Omar Rekik laat contract ontbinden bij Arsenal

Omar Rekik kan gaan en staan waar hij wil. De 22-jarige Tunesisch-Nederlandse centrumverdediger heeft zijn contract bij Arsenal laten ontbinden en hoopt op een nieuw avontuur, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano.

Naar verluidt heeft de verdediger zelf besloten het contract te willen ontbinden om zo elders op zoek te gaan naar meer speeltijd. Bij Arsenal was de rechtspoot immers op een zijspoor beland na een aantal teleurstellende verhuurperiodes.

Omar, zeven jaar jonger dan zijn broer Karim Rekik, kwam in januari 2021 terecht in Londen, toen Arsenal hem voor een bedrag van 600 duizend euro overnam van Hertha BSC. Wat daarop volgde waren een aantal verhuurperiodes.

Achtereenvolgens verdedigde hij de clubkleuren van Sparta, Wigan Athletic en Servette. Bij Sparta kwam hij slechts 30 minuten in actie, maar tijdens zijn laatste verhuurperiode in Zwitserland kwam hij zelfs helemaal niet aan de bak door een administratieve blunder van Servette.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakte Rekik nog wel speelminuten tijdens oefenduels van Arsenal. Het contract van het jeugdproduct van onder andere PSV en Feyenoord liep nog een jaar door bij Arsenal, maar volgens Romano is de verbintenis verscheurd.

Dat zou een buitenkans kunnen zijn voor verschillende Nederlandse ploegen. Met name PSV is nog op zoek naar versterkingen in de achterste linie, al is het natuurlijk wel de vraag of Rekik een directe versterking is voor de verdediging van Peter Bosz.

Rekik begon in Nederland in de jeugd bij Feyenoord, maar maakte al op jonge leeftijd de overstap naar de opleiding van Manchester City. Twee jaar later keerde hij terug in Nederland om in de jeugd van PSV aan de slag te gaan, om die na een jaar weer in te ruilen voor die van Olympique Marseille.