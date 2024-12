Bryan Smeets toont andermaal klasse met fenomenale stift van buiten de zestien

FC Volendam heeft zijn sterke reeks in de Keuken Kampioen Divisie wederom verlengd. In eigen huis was het met 2-0 te sterk voor Jong AZ, waardoor de ploeg gelijk komt in punten met koploper Excelsior. Vitesse kon de overwinning van vorige week geen vervolg geven en bleef, mede door een fenomenale stift van Bryan Smeets, op 2-2 steken bij MVV Maastricht.

FC Volendam - Jong AZ 2-0

Het beloftenelftal van AZ was vrijdagavond een maatje te klein voor Volendam. Uit het niets opende Milan de Haan halverwege de eerste helft de score met een snoeihard schot: 1-0. Na rust deed Henk Veerman een duit in het zakje, door vanuit een hoekschop raak te knikken: 2-0. De boomlange spits mocht daardoor zijn elfde treffer van het seizoen noteren.

Helmond Sport - FC Den Bosch 0-0

De Brabantse derby tussen Helmond en Den Bosch werd er een om snel te vergeten. Na rust was de thuisploeg de betere partij, maar doelpunten bleven uit. Met name Den Bosch zal tevreden zijn met een punt, daar de huidige nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie nauwelijks aan voetballen toekwam in Helmond.

FC Dordrecht - Telstar 3-2

Nadat de thuisploeg in de eerste helft een aantal grote kansen had gemist, sloeg Telstar-aanvaller Zakaria Eddahchouri vlak voor de theepauze plotseling toe met een kopbal: 0-1. Na rust wist Dordrecht de wedstrijd in een tijdsbestek van vijf minuten volledig om te draaien.

Sem Valk was in de 55ste minuut verantwoordelijk voor de gelijkmakende 1-1, waarna Feyenoord-huurling Korede Osundina de comeback completeerde: 2-1. Het derde Dordtse doelpunt kwam op naam van Jari Schuurman, die zich langs Mitch Apau frommelde om vervolgens binnen te schieten: 3-1. Soufiane Hetli maakte er nog 3-2 van, maar meer zat er niet in voor Telstar.

MVV Maastricht - Vitesse 2-2

Vitesse was vastberaden de thuiszege op Helmond Sport een mooi vervolg te geven in Zuid-Limburg. Na een half uur spelen opende de ploeg van John van den Brom dan ook de score. Tomislav Gudelj was het eindstation van een goede aanval: 0-1. Na een klein uur spelen trok Bryan Smeets de score echter weer recht met een fenomenale stift van buiten het strafschopgebied: 1-1.

Vitesse leek uiteindelijk zelfs met compleet lege handen terugkeren naar Arnhem. Via de 2-1 van Robyn Esajas kreeg MVV waar het recht op had, namelijk de voorsprong. Het was echter niet genoeg voor drie punten, daar Alexander Büttner in de slotfase een strafschop benutte.

VVV-Venlo - TOP Oss 0-0

De wedstrijd tussen VVV-Venlo en TOP Oss werd wat je er vooraf van had verwacht: een kelderkraker. De nummer 18 en 15 van de Keuken Kampioen Divisie wisten amper te vermaken en hielden elkaar negentig minuten lang op 0-0. Thijme Verheijen was er namens VVV tien minuten voor tijd nog het dichtst bij, maar zijn inzet ging rakelings naast.