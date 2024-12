Bryan Smeets is emoties niet meer de baas: ‘Ben er helemaal klaar mee, doe gewoon normaal!’

Bryan Smeets was na afloop van de wedstrijd tussen MVV Maastricht en Vitesse (2-2) witheet op scheidsrechter Laurens Gerrets. Smeets zag hoe Vitesse vlak voor het einde een strafschop toegekend kreeg, waaruit de 2-2 volgde. Daarna werd zijn ploeg volgens de middenvelder juist een zuivere strafschop onthouden.

De ongekende woede bij Smeets is ronduit opvallend, daar hij op het veld juist schitterde met een prachtige stift van buiten de zestien. Het betekende de 1-1 voor MVV, dat later ook op voorsprong kwam. Alexander Büttner bepaalde de eindstand vanaf de strafschopstip op 2-2.

Na de wedstrijd kon Smeets maar over één ding praten: de scheidsrechter. “Hij floot de hele wedstrijd al heel raar en ik ben er eerlijk gezegd een beetje klaar mee met al die scheidsrechters in de KKD. Ik weet niet wat het is iedere keer met die scheidsrechters, maar ik ben er helemaal klaar mee”, begint hij zijn klaagzang voor de camera van ESPN.

“Ik moet echt rustig blijven met wat ik zeg, maar het gebeurt continu bij ons. Er gebeuren de raarste dingen. Ik ben er klaar mee, echt. Ik kan genoeg voorbeelden opnoemen dat we scheidsrechters tegen ons hebben en dan denk ik bij mezelf: ‘Zo wordt het wel heel moeilijk om wedstrijden te gaan winnen’.

Ook tijdens de wedstrijd uitte Smeets al duidelijk zijn frustratie richting de arbitrage, wat hem op een gele kaart kwam te staan. “Ik wist al dat hij daarmee zou komen”, reageert Smeets. “Ik vond dat ook best wel een beetje stoer gedrag van hem, maar hij moet gewoon normaal fluiten.”

Vervolgens haalt de middenvelder een aantal voorbeelden aan van foute beslissingen van Gerrets. Hij beschuldigt de arbiter ervan Vitesse een onterechte strafschop te hebben gegeven. Ook zou MVV daarna nog recht hebben gehad op een strafschop na een vermeende handsbal.

“Dat ziet hij dan natuurlijk ook weer niet. En dan ga je verhaal halen en dan is het weer een beetje stoer doen. Doe gewoon normaal, joh”, zo luidt de boodschap van Smeets richting Gerrets. “Hij zou nog naar me toekomen. Als hij gelijk heeft, dan zal ik mijn excuses aanbieden, maar ik kan het me bijna niet voorstellen.”