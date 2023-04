Bruns kan zijn tranen nauwelijks bedwingen: ‘Deze is ook voor Minie’

Zaterdag, 29 april 2023 om 00:12 • Rian Rosendaal

Tranen en emoties bij Thomas Bruns na de promotie van Heracles Almelo naar de Eredivisie. De 31-jarige middenvelder draagt de terugkeer op het hoogste niveau op aan Minie, de 'dame van de kantine' die ernstig ziek is. Heracles sloot het promotieduel met Jong PSV af met een 3-0 overwinning, waardoor het elftal van trainer John Lammers volgend seizoen weer Eredivisionist is.

"Deze is ook voor Minie", laat een zichtbaar geëmotioneerde Bruns na afloop van de promotiewedstrijd weten aan ESPN. "Ze is ernstig ziek en werkt bij ons in de kantine. Ze heeft ons altijd geholpen bij het eten klaarmaken, maar nu is ze heel ziek. Dus deze is ook voor haar." De routinier is uiteraard dolbij met de snelle terugkeer in de Eredivisie. "Daarvoor ben ik hier teruggekomen. We hebben een moeilijke periode gehad, maar daarna hebben we het spel weer opgepakt. De ommekeer was de uitwedstrijd in Maastricht tegen MVV (0-2 overwinning op 13 februari, red.). Voor dat duel hebben we met de groep en de staf bij elkaar gezeten en gezegd wat we er van vonden."

Thomas Bruns gaat op de schouders van de Heracles-fans.

"Iedereen heeft toen de neuzen weer de goede kant op gezet en toen hebben we dit gehaald. Ik denk dat iedereen binnen Heracles ontzettend trots mag zijn op zichzelf", voegt Bruns daaraan toe. Na het laatste fluitsignaal in het Erve Asito stormden dolgelukkige Heracles-fans het veld op om feest te vieren met de spelers. Bruns was een van de Heraclieden die door de supporters op de schouders werd genomen.