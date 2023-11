Brobbey weet wie zijn privétrainer wordt: ‘Dat is een echte kopspecialist’

Zondag, 5 november 2023 om 19:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:43

Brian Brobbey gaat bij Ajax individuele training krijgen van John Bosman, zo bevestigt de spits van Ajax na de overwinning tegen sc Heerenveen (4-1 winst). Brobbey is daar blij mee, maar voelt direct na afloop van de wedstrijd wel frustratie over zijn afgekeurde doelpunt tegen Heerenveen. "Daar was helemaal niets aan de hand", aldus Brobbey bij ESPN.

Brobbey kopte in de 42ste minuut raak en scoorde in de 64ste minuut opnieuw uit een counter van Ajax. De spits tikte de bal vlak voor de neus van Andries Noppert weg, zette vervolgens ook Pawel Bochniewicz opzij en kon de bal zo in een leeg doel schuiven. Scheidsrechter Sander van der Eijk floot echter voor een duwfout van Brobbey op de Poolse verdediger, maar het was het uitermate licht.

"Ik had eigenlijk twee doelpunten ja", vindt Brobbey, die de beelden van de afgekeurde goal krijgt te zien. "Ja, dit is helemaal niks. Hij valt al. Ik duw niet eens." Brobbey vindt dat hij onrechtvaardig behandeld wordt in de Eredivisie. "Altijd als de verdedigers aan mij trekken, krijg ik geen vrije trap. Als ik ze een klein beetje aanraak, dan is het een vrije trap voor hen."

Van der Eijk weigerde Brobbey uitleg te geven. "De scheidsrechter heeft niks tegen me gezegd. Hij zei helemaal niks. Na die VAR-check ging hij gewoon door."

Verslaggever Milan van Dongen vraagt of Brobbey het idee heeft dat hij de scheidsrechter soms tegen heeft omdat hij een sterke speler is. "Af en toe wel ja. Ga je de scheids ook interviewen zo?" Van Dongen reageert: "Dat mogen wij niet meer tegenwoordig." Brobbey lacht: "Jammer. Anders kon je het hem vragen, toch?"

Brobbey is trots op zijn doelpunt dat wél telde. "Het was een mooie kopbal, hè?", lacht Brobbey hardop. "Het was een hele mooie kopbal. Goede loopactie en een mooie bal van Branco (van den Boomen, red.). Of ik nu kan koppen? Laten we het houden op een beetje, hahaha."

Binnenkort krijgt Brobbey op eigen verzoek extra hulp. "Ik train er niet echt vaak op, maar binnenkort komt John Bosman. Dat is een kopspecialist, dus we gaan aan de slag. Ik heb vroeger in de jeugd ook al met hem getraind. We gaan het zien." Bosman speelde tussen 1983 en 1988 in Ajax 1. De oud-spits maakte 77 goals in 126 competitieduels voor de Amsterdammers.