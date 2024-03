Brobbey haakt af bij Oranje; keuze Koeman betekent slecht nieuws voor Dallinga

Brian Brobbey heeft zich maandagochtend bij bondscoach Ronald Koeman afgemeld voor het trainingskamp van het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB middels een persbericht. De spits van Ajax viel zondag geblesseerd uit in het competitieduel met Sparta Rotterdam (2-2). Koeman heeft geen vervanger opgeroepen.

Het wegvallen van Brobbey is een flinke domper voor de bondscoach van Oranje, aangezien hij eerder ook al Joshua Zirkzee zag wegvallen met een hamstringblessure. Brobbey viel tegen Sparta eveneens uit met hamstringklachten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart) te vroeg voor hem komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Memphis Depay en Wout Weghorst zijn nu de enige echte twee centrumspitsen in de selectie van Koeman, al kan eerstgenoemde ook als linkervleugelaanvaller uit de voeten.

Thijs Dallinga had ongetwijfeld gehoopt dat hij zich alsnog bij de selectie van Oranje mocht voegen. De spits van Toulouse maakte in november vorig jaar zijn debuut voor Nederland in het de met 6-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Koeman heeft echter besloten geen vervanger voor Brobbey op te roepen.

Volledige selectie Oranje:

Keepers: Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Marco Bizot (Stade Brest).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Mats Wieffer (Feyenoord), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Aanvallers: Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Memphis Depay (Atlético Madrid).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties