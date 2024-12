Brian Brobbey en Francesco Farioli verschenen woensdag goedgemutst op de afsluitende persconferentie voor het Europa League-duel Ajax - Lazio. Zo bleek onder meer toen ESPN-verslaggever Cristian Willaert hen een opmerkelijke statistiek voorlegt.

Willaert begint zijn gesprek met Brobbey met de vraag of de Ajax-spits een verschil in frisheid voelt ten opzichte van vorig seizoen, toen de Amsterdammers onder Maurice Steijn en John van 't Schip beduidend minder rouleerden dan onder Farioli. "Als ik erin moet komen, voel ik me sowieso goed", begint Brobbey.

"Ik begrijp wat je zegt, dat er veel wordt gewisseld. Maar het verschilt ook per persoon, hoe diegene zich voelt, ook na een wedstrijd. Ik voel me wel oké, ja. Mentaal ook fris."

Willaert komt dan met een opmerkelijke statistiek op de proppen. Als Brobbey start, wat door de aanwezigheid van Wout Weghorst geen vast gegeven meer is, wint Ajax 86 procent van zijn wedstrijden. Start Brobbey niet, dan wint Ajax slechts vijftig procent van zijn wedstrijden.

"De oplossing is eigenlijk heel simpel", stelt Willaert, "je zegt gewoon tegen die man naast je: 'Stel Brian Brobbey op, en dan komt het wel goed!' Brobbey kan de opmerking van Willaert wel waarderen en schiet hard in de lach. "Vraag het hem", antwoordt Brobbey.

Op een iets serieuzere toon vervolgt Brobbey: "Ik kijk niet naar dat soort statistieken. Eerlijk gezegd ben ik er helemaal niet mee bezig. Dus nee", aldus Brobbey, waarna er weer een lach op zijn gezicht verschijnt. "Maar als je het wil vragen, kan je het aan de trainer vragen."

Willaert gaat mee in het voorstel van Brobbey. Farioli, die naast Brobbey zit en via een koptelefoon de vertaling al heeft meegekregen, moet ook lachen om het onderonsje tussen Brobbey en Willaert. "Ik denk dat Brian al een significant aantal wedstrijden heeft gespeeld", vertelt de oefenmeester.

"Maar dit zijn interessante statistieken die je op tafel legt. Ik weet dat je altijd heel goed voorbereid bent. Maar nee, deze cijfers komen niet als een verrassing. We weten hoe belangrijk Brian is voor het team en daarom proberen we vanaf het begin van het seizoen zijn speelminuten te maximaliseren."

"Brian is op dit moment heel fit. Op basis van zijn prestaties en fysieke prestaties, de data en cijfers die we tot onze beschikking hebben, is hij fitter dan ooit bij Ajax. Hij weet zijn speelminuten te koppelen aan een bepaalde intensiteit. We zijn erg blij met Brian en wat hij tot nu toe heeft gepresteerd. We hebben geen percentages nodig om te weten hoe waardevol hij voor ons is", aldus Farioli.