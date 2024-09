De Britse media zijn lovend over het optreden van Ryan Gravenberch in het duel tussen Manchester United en Liverpool (0-3). De voormalig Ajacied heerste op het middenveld en stond volgens de pers aan de basis van een stabiel optreden van the Reds. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee scoren minder goed bij de tabloids.

Liverpool boekte zondagavond een overtuigende zege geboekt op rivaal Manchester United. Het team van manager Arne Slot was op Old Trafford veel te sterk voor de ploeg van manager Erik ten Hag: 0-3. Twee goals kwamen op naam van Luis Díaz, terwijl ook Mohamed Salah zijn naam op het scorebord zette.

Naast de doelpuntenmakers van Liverpool wordt in iedere krant ook Gravenberch uitgelicht. De middenvelder krijgt een 9 als rapportcijfer van Express. “Hij stond op de juiste plek bij de openingstreffer en hij was goud waard in de opbouw. Gravenberch stak erbovenuit”, zo schrijft het medium.

Liverpool Echo beoordeelt het spel van de Nederlander eveneens met een 9. “Dankzij hem domineerde Liverpool het middenveld. Geweldig optreden.”

Tegelijkertijd zijn de media erg teleurgesteld in De Ligt en Zirkzee, die beiden een basisplek kregen in de ploeg van Ten Hag. Manchester Evening News vond De Ligt goed spelen tot de 0-1, maar daarna werd hij ‘meegesleurd in de malaise': een 4. Zirkzee miste volgens hetzelfde medium twee grote kansen en krijgt eveneens een 4.

Express deelt aan beide Nederlanders van Manchester United ook een 4 uit. Aan De Ligt vanwege zijn twijfelachtige optreden na de openingstreffer én een gele kaart, terwijl Zirkzee ‘te veel kansen miste ondanks enkele positieve momenten’.

De verdediger en aanvaller van the Red Devils kregen ook beiden een 4 van The Sun om dezelfde redenen. Het duo zakte niet door de ondergrens volgens het tabloid, maar er is in beide gevallen voldoende ruimte voor verbetering.