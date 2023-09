Britse media zien moeizame overwinning Man United: ‘Druk op Ten Hag verlicht’

Zondag, 24 september 2023 om 10:40 • Lars Capiau • Laatste update: 12:10

Erik ten Hag heeft weer wat lucht gekregen bij Manchester United na de overwinning van zaterdagavond op bezoek bij Burnley (0-1), zo concluderen de Engelse media. De Haaksbergse manager verloor in aanloop naar de wedstrijd tegen the Clarets vier van zijn laatste vijf wedstrijden, waardoor een overwinning broodnodig was.

In zijn opstelling koos Ten Hag, mede door blessureleed, voor enkele verrassende namen. De 35-jarige Johnny Evans stond in de basiself voor zijn tweehonderdste optreden in een Manchester United-shirt, waar ook de talentvolle Hannibal Mejbri een basisplek had verdiend. Met Scott McTominay, die de voorkeur kreeg boven Christian Eriksen, bouwde Ten Hag wat extra defensieve zekerheid in.

Die keuzes pakten goed uit, ziet de Britse pers. "Het was niet mooi, maar het was een cruciale overwinning", beseft Manchester Evening News. Het regionale medium beoordeelt Ten Hag met een 7. "Hij koos voor een onvoorspelbare basisopstelling, maar de voetballende kwaliteiten van Evans wierpen zijn vruchten af. Hij weigerde te wisselen totdat de blessure van Sergio Reguilón hem daartoe dwong."

"Een volley van Bruno Fernandes verlicht na een fraaie assist van Evans de druk op Ten Hag", kopt Sky Sports. "Er werden vraagtekens geplaatst bij de basisplek van Evans, maar de 35-jarige verdediger leverde een knappe prestatie achterin, waardoor Ten Hag een boost krijgt na een moeilijke week." The Telegraph zag een moeizame overwinning voor The Red Devils. "Maar een overwinning is een overwinning en Ten Hag zal elke drie punten die hij kan met beide handen aangrijpen."