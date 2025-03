Britse media smullen massaal van één moment van afwezige Arne Slot bij Liverpool

Liverpool wist zaterdag in de Premier League met grote moeite af te rekenen met Southampton (3-1). Na een harde ingreep van Arne Slot in de rust, waarin hij drie wissels doorvoerde, trok de koploper de overwinning in de tweede helft naar zich toe. Volgens Britse media moet er nog veel verbeteren bij Liverpool, willen ze dinsdag afrekenen met Paris Saint-Germain.

Slot moest door zijn schorsing plaatsnemen op de tribune op Anfield, maar dat weerhield hem er niet van om in de rust flink in te grijpen. De manager plaatste een driedubbele wissel en zag zijn ploeg de 0-1 achterstand in de tweede helft omdraaien naar een 3-1 overwinning. Daardoor concluderen de Britse media dat Liverpool in de competitie haast niet meer in te halen is.

The Daily Mail zag twee compleet verschillende helften op Anfield. “Gedurende 45 lome minuten tegen het nederige Southampton leken ze meer op een gewoon vliegtuig met propellers, dat worstelde om op te stijgen. De volgende 45 minuten leken de mannen van Arne Slot echter op de Red Arrows, die door de lucht zoefden. Knipper met je ogen en je mist ze.”

Journalist David Lynch was lyrisch over de ingreep van Slot. “Door die wissels was het duidelijk te zien wat Slot van de eerste helft vond. Maar, zoals in Parijs het geval was en zoals eigenlijk heel het seizoen het geval is, veranderen zijn ingrepen de wedstrijd volledig.”

The Guardian verwacht dat Liverpool met een dergelijk optreden niet wegkomt tegen Paris Saint-Germain dinsdag in de return van de achtste finale van de Champions League. “De koploper ploeterde tegen Southampton, totdat een drievoudige wissel in de rust de vonk deed overslaan. PSG is misschien niet zo vergevingsgezind.”

The Telegraph heeft vooral aandacht voor de ‘bijzondere’ Darwin Núñez, die belangrijk was met de gelijkmaker vlak na rust. “De overwinning is volledig te danken aan Núñez. Maar geen enkele voetballer heeft zo consequent momenten van ergernis en euforie in dezelfde wedstrijd laten zien, of zo’n gehuil van frustratie en gejubel in één adem laten horen.”

Dinsdag moet Liverpool dus de 0-1 overwinning uit de heenwedstrijd zien te verdedigen tegen Paris Saint-Germain, dat zaterdag met 1-4 afrekende met Stade Rennes. In het heenduel in Parc des Princes losten de Fransen maar liefst 27 schoten op het doel van Allison Becker, maar wisten zij niet te scoren. Dat deed Harvey Elliot met de tweede doelpoging van de wedstrijd van Liverpool wel.