Britse analisten snappen niets van achterstand en eisen wissels van Southgate

De Britse analytici kijken met verbijstering naar het optreden van Engeland in de achtste finale van het EK. Halverwege kijken de Engelsen aan tegen een 0-1 achterstand in het duel met Slowakije, dat scoorde na ruim een half uur spelen. Onder meer Daniel Sturridge pleit voor het inbrengen van Cole Palmer.

Engeland had het vanaf het eerste fluitsignaal lastig en kreeg binnen zeventien minuten driemaal geel te zien voor Marc Guéhi, Kobbie Mainoo en Jude Bellingham. De Slowaken werden meer dan eens gevaarlijk, via onder meer Feyenoorder Dávid Hancko, die net voorlangs schoot.

Net toen Engeland een klein beetje in de wedstrijd leek te komen, sloeg Slowakije genadeloos toe. Dávid Strelec bracht de bal bij Ivan Schranz, die in balans bleef en raak punterde in de verre hoek. Engeland maakt tot nu toe een uiterst matige indruk in balbezit, ondanks de keuze van bondscoach Gareth Southgate om Mainoo een basisplaats te gunnen.

“We willen Palmer en Gordon zien”, concludeert voormalig aanvaller Sturridge op X. “We need a new spark.” Alan Shearer noemt dezelfde namen. “77 procent balbezit. Geen doelpogingen. Ga eens hoger spelen. Dit is een vreselijke man. Zet Gordon en Palmer erin.”

