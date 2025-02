Brighton komt blunder Bart Verbruggen te boven en kegelt Chelsea uit de FA Cup

Chelsea ligt uit de FA Cup. The Blues begonnen zaterdag nog voortvarend tegen Brighton & Hove Albion, dat karakter toonde en met een 2-1 zege in de vierde ronde van het veld stapte. Een vervolg van het bekeravontuur dus voor Bart Verbruggen, Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer, die door een blessure overigens ontbrak tegen Chelsea.

Verbruggen ging al na vijf minuten behoorlijk de fout in. De doelman taxeerde iets van Palmer wat tussen een voorzet en schot inzat helemaal verkeerd en bokste de bal ongelukkig in eigen doel. Brighton poetste de vroege achterstand snel weg: Georginio Rutter kopte hard raak uit een afgemeten voorzet van rechtsback Veltman: 1-1.

Een levendige beginfase in het Amex Stadium. Beide ploegen wilden met een voorsprong de rust in, maar in het restant van de eerste helft werden geen goals meer genoteerd. Het was Brighton dat na bijna een uur spelen voor het eerst aan de leiding kwam. Rutter, maker van de 1-1, bediende ditmaal Kaoru Mitoma, die wel raad wist met het buitenkansje. Er leek kort daarvoor hands te zijn gemaakt door Tariq Lamptey, maar dat kon vanwege het ontbreken van een VAR niet gecheckt worden.

Een domper dus voor Chelsea, dat wisselend presteert in de Premier League en een succesje in de FA Cup wel kan gebruiken. Manager Enzo Maresca greep in en bracht voormalig PSV'er Noni Madueke, die Pedro Neto afloste. Daarnaast kwam Jadon Sancho erin toen er nog een kwartier te spelen was aan de Engelse zuidkust. Brighton hield de rijen gesloten en loerde op de ruimte achter de Londense defensie.

Chelsea zette steeds meer druk en nam daardoor ook risico's achterin. De bezoekers wilden ten koste van alles een verlenging uit het vuur slepen in Brighton en de FA Cup niet nu al verlaten. De zo gewenste gelijkmaker bleef echter uit en de tijd tikte weg in het nadeel van de nummer vier in de Premier League.

De arbitrage gaf aan dat er nog vier minuten te spelen was in het Amex Stadium, waar de supporters nog eens als één man achter Brighton ging staan. Chelsea probeerde het met corners en vrije trappen, maar het voorkomen van de nederlaag in extremis was de Londenaren niet gegund.

Brighton hield stand en schaart zich bij de laatste zestien ploegen in de FA Cup. Een opsteker voor the Seagulls na de beschamende 7-0 nederlaag van vorige week tegen Nottingham Forest. Voor Chelsea zijn de druiven zuur na het vroegtijdige einde van het bekeravontuur.