Brian Priske trekt pijnlijke conclusie: 'Dat mis ik het hele seizoen al bij de spelers van Feyenoord'

Brian Priske concludeert na het gelijkspel van Feyenoord bij Willem II dat het heilige vuur ontbreekt bij zijn spelers. Dat vertelt de trainer op de persconferentie na afloop van het duel.

Op de vraag van een journalist of het heilige vuur er nog wel is bij de spelers van Feyenoord, antwoordt Priske: “Nee. Daar ben ik het mee eens. Dat zie ik ook. Ik weet niet wat dat zegt, maar ik zie ook te weinig spelers die in de laatste tien minuten de wedstrijd proberen te winnen met een beetje passie.”

“Ze proberen goede dingen te doen met de bal, en de juiste kansen te creëren. Dat lukte bijna met een kans voor Gijs Smal en ook voor Santi. Soms wil je misschien ook liever dat het alleen over passie gaat, maar dat lukt niet op dit moment.”

“Ik denk dat ik het eigenlijk dit hele seizoen al niet heb gezien”, gaat de trainer verder over het heilige vuur. “Ik vind dat geen harde conclusie. Want ze hebben passie voor voetbal, en voor elkaar.”

“Maar het zijn ook gasten die zeer professioneel zijn en heel erg bezig zijn om zich voor te bereiden op de wedstrijd. En soms heb je misschien andere kwaliteiten nodig, zoals het vuur vanbinnen. Maar ze hebben wel veel passie. Ze staan elke dag op 1908 om hun best te doen. Maar dit is een nieuwe groep, met veel nieuwe spelers. En soms klopt het vanaf het begin, en soms duurt het even.”

Crisis?

Even daarvoor, in gesprek met ESPN, kreeg Priske de vraag of er volgens hem sprake is van een crisis bij Feyenoord. “Dat weet ik niet”, aldus de Deen. “Ik spreek niet over crisis. Ik spreek alleen over onvoldoende resultaten en prestaties. Ik vond dat de prestatie oké was, maar we moeten de 0-2 maken. Ik vond dat we vandaag goed verdedigden, niet alleen als individu, maar ook als ploeg. We hebben weinig kansen weggegeven. Maar dan zijn het weer standaardsituaties die door één detail een goal opleveren. Dat doet pijn.”

“Het resultaat is slecht, dat is het probleem. Het voetbal valt mee. Moet het beter? Ja, natuurlijk. Daar ben ik het mee eens, en we doen er alles aan om beter te presteren. Maar ik kan roepen en schreeuwen, maar dat lost niks op, denk ik. Voor mij is het belangrijk om duidelijk te zijn richting de spelers, te proberen het beste uit ze te halen en kritisch te zijn. We hebben goede spelers in de ploeg, maar op dit moment missen we misschien één of twee spelers met de juiste kwaliteit.”