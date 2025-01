Brian Priske is erg trots op het optreden van zijn ploeg tegen Bayern München, zo vertelt hij woensdagavond voor de camera van Ziggo Sport. De trainer van Feyenoord zag hoe zijn team een knappe 3-0 overwinning boekte in de Champions League in wat mogelijk zijn laatste duel als hoofdcoach van de Rotterdammers is. Verslaggeefster Noa Vahle weet Priske nog wel te triggeren.

Dankzij de overwinning is Feyenoord met dertien punten in ieder geval verzekerd van de knock-outfase van de Champions League en de club zou zich via winst in het laatste duel tegen Lille OSC zelfs kunnen verzekeren van een plek in de top acht.

Na afloop heersen er desalniettemin gemengde gevoelens, bij de media althans. Eerder op de woensdag werd namelijk bekend dat de wedstrijd tegen Bayern München direct het afscheidsduel zou zijn voor de Deense trainer, die onder meer vanwege een verschil in inzicht zou moeten vertrekken uit De Kuip.

Logischerwijs vraagt Vahle na afloop naar de waarheid van geruchten. Hoewel Priske in eerste instantie professioneel blijft in zijn antwoord en aangeeft niets te weten van een ontslag, laat hij vervolgens een gevoel ergernis over de vragen doorschemeren.

“Ik weet niet of dit mijn laatste wedstrijd is”, zegt Priske. “Dit is denk ik het juiste antwoord van mij. Ik ben de trainer van Feyenoord en ik heb niets anders gehoord. Voetbal is voetbal, en ik doe mijn werk.”

“Ik heb Dennis te Kloese heel kort gesproken na de wedstrijd, alleen over de zege. Maar ik snap je vragen, al vind ik dat jullie mij en de club vanavond ook respect kunnen tonen. Dit is een ongelooflijk resultaat voor het Nederlandse voetbal en we hebben twee ploegen in de volgende ronde.”

“Het is ongelooflijk. Jullie zouden eigenlijk trots moeten zijn op ons en PSV. En vanavond niet zoveel over mijn positie spreken. Dat vind ik eigenlijk veel beter en respectvoller”, aldus Priske. Vahle benadrukt dat haar vragen voortkomen uit verbazing, en niet uit disrespect.