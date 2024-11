Brian Priske staat door naderende terugkeer Calvin Stengs voor duivels dilemma bij Feyenoord

Calvin Stengs keert op korte termijn terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De 25-jarige linkspoot moest liefst dertien wedstrijden missen wegens een knieblessure, maar hoopt in het laatste blok weer van waarde te zijn in Rotterdam-Zuid.

Mogelijk is Stengs zaterdagavond al van de partij, wanneer Feyenoord het in De Kuip opneemt tegen sc Heerenveen. In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de achtvoudig international van Oranje dat het goed met hem gaat.

“Ik train weer volledig mee. Ik voel me steeds fitter. Met mijn knie gaat het in elk geval goed”, aldus Stengs, die trainer Brian Priske met zijn interview een duivels dilemma bezorgt.

Het middenveld van Feyenoord staat als een huis. Hwang In-beom, Quinten Timber en Antoni Milambo lijken elkaar perfect aan te vullen. Toch geeft Stengs aan het liefst ook in die linie te spelen.

Als journalist Mikos Gouka hem vraagt naar zijn voorkeurspositie, reageert Stengs kraakhelder. “Aanvallende middenvelder. Je hebt dan meer de bal en kunt vaker het spel maken. Op de flank ben je toch iets afwachtend. Al sta ik dan ook nooit helemaal op de lijn. Dan kom ik ook wel naar binnen.”

Milambo (19), die zaterdag eveneens terugkeert van een blessure, is dit seizoen clubtopscorer van Feyenoord. In veertien officiële wedstrijden was de Nederlandse jeugdinternational goed voor zes doelpunten

Mocht Priske er toch voor kiezen om niet naar de voorkeur van Stengs te luisteren, gaat dat hoogstwaarschijnlijk ten koste van Anis Hadj Moussa (22). De technische Parijzenaar liet in de laatste wedstrijden voor de interlandperiode eindelijk iets van zijn klasse zien met doelpunten in de Eredivisie en Champions League.