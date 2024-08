Brian Priske reageert op kwalijke VAR-storing bij Feyenoord - Willem II

Brian Priske baalt van het puntenverlies dat Feyenoord opliep in de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen. De trainer van de Rotterdammers kan niet anders dan concluderen dat zijn keeper Timon Wellenreuther in de fout ging tegen Willem II (1-1).

Wellenreuther kwam in de 82ste minuut uit bij een lange bal. De keeper van Feyenoord tastte volledig mis en raakte het hoofd van Kyan Vaesen, die de bal vlak daarvoor had binnengekopt. "Het was een verkeerde beslissing van Timon", erkent Priske op de persconferentie.

Priske krijgt de vraag wat Wellenreuther had moeten doen. "Ik heb het nog niet teruggezien. Je kunt altijd discussiëren of een keeper moet blijven staan of moet komen. Hij stond misschien iets te ver weg om nog uit te komen, maar achteraf is dat altijd makkelijk om te zeggen. Het is voetbal."

Quinten Timber, die zijn rentree maakte als invaller, is mild voor zijn ploeggenoot. "Eigenlijk moet je er als team voor zorgen dat je gewoon genoeg doelpunten maakt", aldus de middenvelder. "Dan kun je een fout van een keeper nog hebben. Timon heeft ons ook vaak genoeg gered."

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Eredivisie Willem II WII 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Go Ahead Eagles GAE

Timber baalt ontzettend. "Vorig seizoen hadden we een rode kaart in de eerste wedstrijd (0-0 tegen Fortuna Sittard, red.). Toen zag je aan het eind van het seizoen dat die eerste twee wedstrijden heel belangrijk zijn geweest. Dan is het nu nog kutter, omdat je weet hoe belangrijk het kan zijn."

Feyenoord claimde vlak voor het tegendoelpunt een penalty, maar scheidsrechter Dennis Higler had door een technisch mankement geen contact met de VAR. Dat was de hele tweede helft het geval. Daardoor kon het moment waarop Santiago Gimenez werd vastgepakt niet worden beoordeeld vanuit Zeist en werd het spel hervat.

Priske verbaast zich erover. "Als je een wedstrijd speelt met VAR, verwacht je ook dat het werkt. Maar blijkbaar waren er vandaag problemen. Ik weet niet waar het aan lag, dat is ook niet aan mij. Als je met VAR speelt, dan moet het ook de hele wedstrijd werken."