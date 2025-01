Brian Priske reageert live op tv op 'aanstaande ontslag' voor Feyenoord - Bayern München

Brian Priske heeft woensdagavond zelf gereageerd op de geruchten over zijn aanstaande ontslag. Eerder op de dag meldde het Deense Tipsbladet namelijk dat het Feyenoord-bestuur reeds besloten heeft dat de coach moet vertrekken, al zit hij in het Champions League-duel met Bayern München nog wel op de bank.

“Dat is voetbal”, antwoordt de 47-jarige coach voor de camera van Ziggo Sport op de geruchten. “Als een club als Feyenoord zijn punten niet haalt, dan zijn er altijd vragen over de trainer. Zo is het en dat accepteer ik. Ik hou van deze club, ik hou van de mensen binnen de club en ook zeker van de spelers.”

“Ik zie ook heel veel goede dingen in de ploeg. Natuurlijk was ik erg teleurgesteld afgelopen weekend na de wedstrijd tegen Willem II (1-1) in de Eredivisie. De tweede keer op rij in de competitie dat we punten laten liggen. Dat moet echt beter tegen Bayern München.”

“Mijn focus ligt, op professioneel gebied, op de spelers en op mijzelf”, vervolgt Priske. “Dat is het belangrijkste. Ik lees de kranten en de meningen over mij niet. Als ik dat zou doen, krijg ik zeker een slecht gevoel. Maar ik ben niet stom en niet naïef.”

“Ik zit al dertig jaar in het voetbal, ik ken het voetbal. Ik weet dat voetbal leeft van meningen en de media. Dat vind ik ook heel mooi, ik hoop alleen dat iedereen respectvol kan blijven.”

“Voor mij is dat altijd het belangrijkste, respect. Het hoeft niet altijd zo persoonlijk te zijn. Kritisch zijn, is geen probleem. Maar het moet professioneel zijn en over voetbal gaan, niet over de persoon.”

Priske is naar verluidt een 'dead man walking' in De Kuip en het clubbestuur gaat niet meer van gedachten veranderen. Mogelijk valt het doek definitief donderdag, na de wedstrijd tegen Bayern München. De uitslag zou geen invloed meer hebben op het besluit, weet Tipsbladet.