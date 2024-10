Brian Priske onthult of Quinten Timber inzetbaar is voor Feyenoord tegen Ajax

Brian Priske kan woensdag tegen Ajax een beroep doen op Quinten Timber. De aanvoerder van Feyenoord viel afgelopen weekend uit met een enkelblessure en was een twijfelgeval voor De Klassieker, maar is 'gewoon' inzetbaar in de topper.

Het ging voor Timber mis in de slotfase van het gewonnen duel met FC Utrecht (0-2). In de blessuretijd moest de middenvelder, die door zijn enkel was gegaan, zich laten vervangen.

Eerder in de tweede helft had Timber zelf de 0-2 op het scorebord gezet en en zo de zege voor Feyenoord verzekerd. Julián Carranza was verantwoordelijk voor de 0-1.

Naast de terugkeer van Timber had Priske ook goed nieuws te melden over Ayase Ueda en Bart Nieuwkoop. Beide Feyenoorders keren tegen Ajax terug van hun blessure en kunnen spelen in De Kuip.

Voor vier spelers aan Rotterdamse zijde komt De Klassieker wel nog te vroeg: Quilindschy Hartman, Jordan Lotomba, Calvin Stengs en Santiago Gimenez zullen woensdagavond niet in actie komen.

Feyenoord en Ajax trappen woensdagavond, in het wegens politiestakingen uitgestelde duel, af om 18:00. Het duel is live te zien op EPSN.