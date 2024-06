Brian Priske noemt 4 redenen waarom hij de juiste trainer is voor Feyenoord

Brian Priske kan niet wachten om maandag aan de voorbereiding te beginnen. De nieuwe trainer van Feyenoord heeft dan nog niet alle spelers tot zijn beschikking, maar kijkt ernaar uit om iedereen te verwelkomen.

Priske krijgt de vraag waarom hij denkt bij de club te passen. "Er zijn verschillende aspecten waarom ik bij deze club pas", begint de Deen. "Allereerst houd ik er als persoon dezelfde waarden op na als de club. Hard werken is er daar een van."

"Zonder hard te werken kun je geen druk opvoeren. Iedereen zal hard moeten werken. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Ik ben vertrokken uit Denemarken, heb andere omgevingen en culturen leren kennen."

Priske noemt Feyenoord een club met verschillende culturen. "Ik ben bekend met Rotterdam, waar veel verschillende culturen met elkaar samenleven. Feyenoord is een weerspiegeling van de stad."

Ook in voetballend opzicht houden Priske en Feyenoord er dezelfde waarden op na. "Ik wil snel voetbal spelen, met veel energie en passie. Ik weet wat de fans verwachten en dat moeten wij ze gaan bieden."

Ook spreekt Priske een aardig woordje Nederlands. "Behoorlijk", zegt hij met een Deense tongval. "Wij Denen vinden het belangrijk om ons aan te passen wanneer we naar het buitenland gaan."

In 2003 besloot Priske Denemarken voor de eerste keer te verlaten tijdens zijn actieve loopbaan. De oud-verdediger maakte destijds de overstap van Aalborg naar KRC Genk en zou later ook bij Club Brugge en Royal Antwerp werken.

"Het is belangrijk voor mij en mijn familie om ons aan te passen aan een nieuwe omgeving, aan de Belgische cultuur. We hebben Vlaams en Nederlands geleerd. Soms is het moeilijk om de taal te spreken, maar ik versta alles."

