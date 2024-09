Brian Priske maakt zich met twee specifieke acties niet populair bij Feyenoord-aanhang

Feyenoord is het seizoen teleurstellend begonnen. Zaterdagavond wist de ploeg van nieuwbakken coach Brian Priske weer niet te winnen. FC Groningen voltooide in blessuretijd een knappe comeback: 2-2. De Deense oefenmeester ontvangt door het matige begin de nodige kritiek, terwijl ook Dennis te Kloese niet gespaard wordt.

Na het teleurstellende seizoenvervolg wacht voor Feyenoord volgende week de eerste Champions League-wedstrijd. Bayer Leverkusen is dan de tegenstander. "Het huidige Feyenoord zal echt heel snel vorderingen moeten maken" oordeelt Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad. "Want donderdag komt de voetbalmachine van Xabi Alonso naar de Kuip."

De Deense oefenmeester maakt nog geen onuitwisbare indruk in Rotterdam. Twee specifieke acties van Priske worden door Gouka uitgelicht. De eerste speelde zich direct na de wedstrijd af. Zoals na elke wedstrijd dit seizoen verzamelt de coach alle selectiespelers direct na het laatste fluitsignaal bij elkaar, om de groep op het veld nog toe te spreken.

Dat fenomeen heeft een naam, de huddle. "Daar was opnieuw veel kritiek op vanuit de media en de fanatieke aanhang", schrijft Gouka. Gernot Trauner snapt die ophef niet, zei hij na afloop op de persconferentie. "Als we alles winnen, dan praat niemand er over. Het is niet belangrijk om het erover te hebben", zei de Oostenrijker.

Bovendien meldde Priske zich een dag na het gelijke spel op sociale media. Hij plaatste een foto van Rotterdam op zijn Instagram-verhaal en zette daar een tekst bij. "Een nieuwe dag met nieuwe kansen, discipline en teamwork. God ziet alles." Gouka concludeert: "Daar moet de aanhang van Feyenoord het na drie mooie jaren voorlopig mee doen."

Te Kloese

De clubwatcher heeft toch wel enig sympathie voor Priske. De trainer erft een mindere selectie dan zijn voorganger, Arne Slot, tot zijn beschikking heeft. "Het siert Priske dat hij zich vooralsnog niet beklaagt over de afgelopen transferzomer die niet bepaald kan worden bestempeld als vakwerk", wijst de journalist met de beschuldigende vinger naar Te Kloese.

Te Kloese heeft als algemeen- en technisch directeur een soort dubbelfunctie. "De basiskrachten Mats Wieffer en Yankuba Minteh waren al maanden weg (naar Brighton & Hove Albion, red.) en er kwamen geen vervangers. Tegen Groningen speelde Gjivai Zechiël op de plek van Wieffer en Bart Nieuwkoop op de stek van Minteh. Dat was veelzeggend, zonder die spelers daarmee te kleineren."

Twee spelers maakten wel een positieve indruk op Gouka. "Ibrahim Osman en Chris-Kevin Nadje vertonen wel degelijk de contouren van spelers die een meerwaarde kunnen worden", oordeelt de clubwatcher.