Brian Priske komt met reactie op blessure Timber

Brian Priske heeft bij ESPN een eerste reactie gegeven op het uitvallen van aanvoerder Quinten Timber. De middenvelder strompelde in de slotfase naar de kant nadat hij door zijn enkel was gegaan. Met aankomende woensdag De Klassieker voor de boeg is het de vraag of Timber op tijd fit zal zijn.

De Rotterdammers kwamen via Julián Carranza voor rust op voorsprong en liepen na rust uit naar 2-0 dankzij Timber. De international zette een karakteristieke dribbel in en schoot heerlijk raak in de verre hoek. De middenvelder vierde zijn doelpunt tegen zijn oude ploeg ingetogen.

Toch kwam er laat in de wedstrijd nog een flinke smet op het duel voor Feyenoord. Timber leek bij een duel door zijn enkel te gaan en ging tot tweemaal toe op het grasveld zitten. De middenvelder werd naar de kant gehaald en hobbelde richting de zijlijn. Woensdagavond staat De Klassieker op het programma en het is dus de vraag of de aanvoerder op tijd fit is.

“Hij is oké, maar heeft veel pijn rond zijn enkel. Hopelijk is het niet te ernstig”, liet Priske na afloop weten bij ESPN. “Maar we moeten afwachten tot morgen om te kijken hoe het zich verder ontwikkelt.”

Een speler die er sowieso niet bij is in De Klassieker, is Jordan Lotomba. De Zwitserse rechtsback zal de komende wedstrijden vanaf de zijlijn toe moeten kijken, bevestigde Priske voor de wedstrijd.

Ook achter de naam van Ueda staat voor woensdag een vraagteken. Daarnaast kan Feyenoord ook geen beroep doen op Calvin Stengs, Santiago Giménez en Quilindschy Hartman.

Na het bezoek aan nummer twee FC Utrecht staat woensdag dus De Klassieker op het programma. Komend weekend wacht bovendien een zware kluif, wanneer AZ zaterdagavond op bezoek komt in De Kuip. Daarna vervolgen de Rotterdammers het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Red Bull Salzburg.