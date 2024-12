Feyenoord kan tegen MVV Maastricht niet beschikken over buitenspeler Igor Paixao. Dat laat trainer Brian Priske weten in gesprek met journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad.

De in uitstekende vorm verkerende Paixão moest zich tegen Heracles Almelo (5-2 winst) na twintig minuten noodgedwongen laten wisselen bij Feyenoord.

“Igor heeft de afgelopen dagen wel wat getraind, maar het duel met MVV komt te vroeg”, geeft Priske een medische update over zijn buitenspeler.

De Deense oefenmeester wil nog niet denken aan zondag, wanneer de topper tegen PSV op het programma staat. “Ik praat niet over die wedstrijd, we zijn alleen maar bezig met de wedstrijd tegen MVV. Dit is een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Het is één duel, je moet top zijn. Dat is het mooie van de beker.”

Priske gaf wel nog wat prijs over zijn opstelling tegen MVV. Alles wijst erop dat hij gaat rouleren. “We houden wat mensen aan de kant vanwege het kunstgras in Maastricht. Verder zijn we vol gefocust.”

Priske wil niets horen over de ‘lange’ busreis naar Maastricht. “In Denemarken zijn we dat wel gewend en zouden we dit een korte busrit vinden.”

De Telegraaf meldde maandagochtend al dat Justin Bijlow tegen MVV zo goed als zeker terugkeert onder de lat bij Feyenoord. De krant liet daarbij wel direct weten dat het nog geen uitgemaakte zaak is welke doelman aankomend weekend zal starten tegen PSV in Eindhoven.