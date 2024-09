Brian Priske kiest voor basisdebutant en slachtoffert Ramiz Zerrouki bij duel van Feyenoord met NAC Breda

Feyenoord-trainer Brian Priske schakelt tegen NAC Breda terug naar een 4-3-3-formatie, zo blijkt uit de opstelling die hij bekend heeft gemaakt. Ramiz Zerrouki is het kind van de rekening op het middenveld, dat donderdag tegen Bayer Leverkusen nog uit vier man bestond. Ibrahim Osman maakt zijn basisdebuut voor Feyenoord. Het duel begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Het ging donderdag hopeloos mis tegen Leverkusen, dat bij rust al met 0-4 leidde. Zerrouki was een van de zwakste schakels en nu Feyenoord tegen NAC weer met drie middenvelders aantreedt, moet de Algerijn genoegen nemen met een reserverol.

Het is zeker niet de enige wijziging in de opstelling van Feyenoord, waar in tegenstelling tot afgelopen donderdag geen plek is voor Gernot Trauner. De Oostenrijker begint op de bank, waardoor Dávid Hancko terug naar het centrum verhuist. Daar vormt hij een koppel met Thomas Beelen.

Op de linksbackpositie komt er een plek vrij voor Gijs Smal, die deze speelronde geen concurrentie heeft van de nog niet wedstrijdfitte Hugo Bueno. Op rechtsback start Jordan Lotomba, ook omdat Bart Nieuwkoop net als Bueno niet volledig wedstrijdfit is.

In tegenstelling tot Zerrouki behouden Quinten Timber, Hwang In-beom en Antoni Milambo hun basisplaats wel. Voorin komt er een plekje vrij voor Osman. De negentienjarige Ghanees debuteert in de basiself en vormt de voorhoede samen met linksbuiten Igor Paixão en spits Santiago Gimenez.

Feyenoord - NAC is het duel dat dit seizoen is aangemerkt als Sophiawedstrijd. 750 patiënten van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis zullen zondag te gast zijn in De Kuip. In en rondom het stadion zal worden gecollecteerd. Het geld dat wordt ingezameld gaat naar een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar het Kinderhart.

Ongeveer 1 op de 100 baby’s wordt geboren met een hartafwijking. Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis is het enige ziekenhuis in Nederland waar harttransplantaties bij kinderen worden uitgevoerd. Met het opgehaalde geld kunnen behandelingen voor deze kinderen verbeterd worden.

Doneren kan via deze link.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Gimenez, Paixão.

Opstelling NAC Breda: Bielica; Valerius, Greiml, Van den Bergh, Kemper; Balard, Janosek, Jensen; Garbett, Ómarsson, Sauer.