Brian Priske hoopt dat Feyenoord nog niet klaar is op de transfermarkt. Dat laat de 47-jarige trainer van de Rotterdammers weten op de wekelijkse persconferentie. De Deen meldt ook dat nieuwkomer Hugo Bueno tegen PEC Zwolle direct zijn debuut kan gaan maken. Ibrahim Osman beschikt nog niet over de juiste papieren en is er dus niet bij.

Feyenoord rondde deze zomer al meerdere transfers af, maar versterkte zich volgens velen nog niet genoeg ‘aan de bovenkant’. Priske hoopt dan ook dat de Rotterdammers nog vervangers kunnen halen voor de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Mats Wieffer en Yankuba Minteh.

“Ik denk dat dat normaal is als je de volgende stap wil maken”, legt de Deen uit. “Het is alleen niet makkelijk om de juiste spelers te vinden met de juiste kwaliteit, persoonlijkheid en mindset.”

“Ze moeten instromen op dit level en ons tegelijkertijd sterker maken.” Priske vindt dat Feyenoord versterkingen nodig heeft als de club mee wil doen om de prijzen en in de Champions League indruk wil maken.

“Daar zijn geen twijfels over. Je hebt kwaliteit nodig in je groep. Dat hebben we. We hebben ook goede spelers, maar we willen ons ook verbeteren.” Met de komst van Bueno en Osman krijgt de trainer er in ieder geval twee opties bij.

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

“We proberen extra kwaliteit in de spelersgroep te brengen”, zegt Priske over die transfers. “Dat gevoel hebben we bij beide spelers. Hugo heeft ervaring in de Premier League en een goed linkerbeen. Ook met Osman hadden we de mogelijkheid om iets anders in de groep te brengen.”

Feyenoord neemt het zondagmiddag om 14:30 uur op tegen PEC in Zwolle.