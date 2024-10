Brian Priske gooit twee basisdebutanten voor de leeuwen bij Eredivisie-kraker tussen Feyenoord en FC Utrecht

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de kraker tegen FC Utrecht. De Deen kiest ervoor om twee basisdebutanten voor de leeuwen te gooien: Julián Carranza en Givairo Read. Thomas Beelen is ondertussen de vervanger van Gernot Trauner. Het duel in Stadion Galgenwaard begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De viermansdefensie van de Rotterdammers bestaat uit basisdebutant Read, Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Aanvoerder Quinten Timber voert zijn manschappen aan op het middenveld, dat hij vormt met Hwang In-beom en Antoni Milambo.

Ayase Ueda is niet fit genoeg en dus staat Carranza in de basis. Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links) staan op de flanken in de Domstad.

Zowel Utrecht als Feyenoord is nog ongeslagen in de Eredivisie. Het gat tussen de nummers twee en vier van Nederland bedraagt momenteel zes punten in het voordeel van Utrecht. Beide ploegen wisten hun laatste vier duels te winnen.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Jensen, Aaronson, Fraulo; Cathline, Min, Booth.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Carranza, Paixão.