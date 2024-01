Brian Brobbey noteert knappe statistiek en evenaart cijfers van Tadic uit 2019

Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag werd speelronde 18 in de Eredivisie afgewerkt. Bovenaan de ranglijst verloor PSV de foutloze status, waardoor het eigen record uit het seizoen 1987/88 niet verder aangescherpt werd. Voetbalzone blikt terug op de speelronde in de Eredivisie van dit weekend en licht wekelijks de meest opvallende gebeurtenissen en statistieken uit.

FC Utrecht bleef ongeslagen in vijf van de laatste zes thuiswedstrijden tegen PSV in de Eredivisie en is dit seizoen nu maar liefst tien wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie. Utrecht had hier tegen PSV achttien overtredingen voor nodig, het hoogste aantal van de Domstedelingen in een Eredivisie-duel in vijf jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

PSV liet juist voor het eerst dit seizoen punten liggen. Daardoor werd het record uit het seizoen 1987/88 niet verder aangescherpt. Net als toen won PSV vanaf de seizoenstart de eerste zeventien wedstrijden in de Eredivisie. Het was de eerste keer dit seizoen dat de Eindhovenaren minder doelpogingen hadden dan de tegenstander.

Feyenoord wist door een laat doelpunt van invaller Ondrej Lingr hekkensluiter Vitesse te verslaan. Het was voor de Rotterdammers al het tiende doelpunt dit seizoen dat na de tachtigste minuut werd gemaakt, dat is het hoogste aantal van alle clubs in de Eredivisie. Lutsharel Geertruida maakte alweer zijn zestiende Eredivisie-doelpunt sinds zijn debuut in december 2018, dat is minimaal vijf meer dan iedere andere verdediger in die periode.

Ajacied Brian Brobbey maakte zondag twee doelpunten in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen RKC. Brobbey is nu in zijn laatste tien Eredivisie-duels betrokken geweest bij een doelpunt (9 goals, 4 assists). De laatste speler die dat lukte namens Ajax was Dusan Tadic in 2019.

Ajax oogde bij vlagen kwetsbaar tegen RKC, maar speelde op basis van de statistieken de meest dominante wedstrijd van dit seizoen. Het verstuurde maar liefst 734 passes met een nauwkeurigheid van 90,4 procent, dat is allebei het hoogste aantal van het seizoen.

Michiel Kramer eiste vooral na de wedstrijd de aandacht op zich met enkele uitspraken over het Ajax-publiek, maar liet zich ook tijdens de wedstrijd zien met een doelpunt. Kramer maakte in zijn loopbaan zeven doelpunten tegen Ajax in de Eredivisie, meer dan tegen iedere andere ploeg, maar wist in competitieverband nog nooit te winnen van de Amsterdammers.

NEC boekte zaterdag een knappe overwinning op nummer drie FC Twente (1-0). De Nijmegenaren hebben daardoor nu dertien punten gepakt in de laatste vijf Eredivisie-duels. Dirk Proper was een van de uitblinkers bij de thuisploeg. Hij creëerde vier kansen, zag al zijn tackles slagen en was de NEC’er die de meeste persoonlijke duels won.

Heracles Almelo pakte tegen FC Volendam het twaalfde punt na een achterstand dit seizoen, het meeste van alle Eredivisie-clubs. Jizz Hornkamp wekte meteen na rust de aandacht door al na negen seconden een gele kaart te pakken. Dit is de snelste kaart in de Eredivisie sinds Opta deze gegevens analyseert.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties