Brian Brobbey keihard aangepakt: 'Zelfs topamateurs maken meer doelpunten bij Ajax'

Voetbaljournalist Willem Vissers ergert zich aan de doelpuntendroogte van Brian Brobbey. De aanvaller van Ajax scoorde in de eerste seizoenshelft slechts drie keer en dat zijn volgens de verslaggever van de Volkskrant onacceptabele cijfers voor een spits om te overleggen.

Brobbey scoorde in de Eredivisie tot dusver één keer. In de voorronde en het hoofdtoernooi van de Europa League volgden in totaal nog eens twee goals. Vissers is daar niet van onder de indruk en denkt ook dat de concurrentiestrijd met Wout Weghorst Brobbey bepaald geen goed doet.

Vissers blikt zaterdag in het jaaroverzicht van NH Sportcafé terug op een recente wedstrijd van Ajax. ''Brobbey speelde één helft in de bekerwedstrijd tegen Telstar en kreeg toen één kans'', doelt hij op het met 2-0 gewonnen bekerduel van de Amsterdammers.

''Dan zou ik zeggen: laat Brobbey de tweede helft ook spelen. Dan maakt hij misschien een of twee doelpunten en dan komt hij er misschien een beetje eroverheen.'' Trainer Francesco Farioli besloot echter om Brobbey in de rust in de kleedkamer achter te laten, met Weghorst als zijn vervanger als diepste spits.

Vissers vindt het in ieder geval 'belabberd en onacceptabel' dat Brobbey pas één doelpunt liet noteren in de Eredivisie dit seizoen. ''Ik denk dat zelfs een aantal topamateurspelers meer doelpunten zouden maken'', oordeelt de voetbalvolger bijzonder hard over de improductieve Brobbey.

''Dat kan gewoon niet. En dat komt ook door het vele wisselen. Dat is toch een beetje vreemd'', dringt Vissers bij Farioli aan op een vaste opstelling bij Ajax. ''Voetbal is toch een kwestie van ritme en vaste patronen. Dat zit er niet in bij Ajax momenteel.''

Farioli begin vorige week tegen Sparta Rotterdam (0-2 winst) met Weghorst en Chuba Akpom als aanvallers bij Ajax. Brobbey werd als invaller gebruikt door de Italiaanse trainer, die Kenneth Taylor en Bertrand Traoré in de slotfase zag scoren op Het Kasteel.