Brian Brobbey in de basis? ‘Hij is honderd procent mijn nummer negen’

Brian Brobbey is volgens Anco Jansen de ideale spits voor het Nederlands elftal op het EK. De analist heeft de aanvaller van Ajax hoog zitten en adviseert bondscoach Ronald Koeman om het met hem te proberen op EURO 2024, dat voor Oranje op 16 juni begint met een groepswedstrijd tegen Polen.

Jansen legt woensdagavond in Voetbalpraat uit waarom Brobbey wat hem betreft moet starten op het EK. "Hij was mijn absolute nummer één geweest. Dat hangt allemaal wel af van fitheid natuurlijk, en noem allemaal maar op."

"Maar als ik de hele selectie bekijk en iedereen is honderd procent fit, dan is Brobbey honderd procent mijn nummer negen", benadrukt de voormalig aanvaller van onder meer Roda JC Kerkrade en FC Emmen nog maar eens.

Depay

Jansen ziet Memphis Depay het liefst vanaf de linkerflank opereren. "En dan Xavi Simons vanaf de rechterkant. En een middenveld bestaande uit Veerman, Reijnders en Frenkie de Jong." Cody Gakpo krijgt van de analist overigens geen basisplaats toebedeeld in Oranje.

Vincent Schildkamp zit wat betreft Brobbey niet op één lijn met Jansen. "Als je zijn fitheid bekijkt... Zijn eerste aanname vind ik nog steeds niet van Nederlands elftal-niveau en als je niet tot twintig doelpunten komt in de Nederlandse competitie... Dan ben je in mijn ogen niet een potentiële superster."

De commentator van ESPN wil Brobbey overigens niet bij voorbaat al afschrijven. "Als je moet kiezen tussen een kwakkelende Memphis en daarnaast Brobbey of Wout Weghorst, als je echt met een pure centrumspits wil spelen. Dan zou ik wel voor Brobbey gaan. Als je tegen hem moet spelen, dan heb je een heel vervelende wedstrijd. Daaromheen kun je dan wel wat doen."

Kees Kwakman mengt zich tot slot ook in de discussie over Brobbey. "Voor Brobbey is het natuurlijk wel fijner met wat kwaliteit om hem heen. Ik denk dat hij daar wel extra van kan profiteren uiteindelijk. Dat zou ook wel lekker zijn voor hem."

Canada

De twee plekken in de voorhoede donderdagavond tegen Canada lijken bestemd voor Memphis en Gakpo. Koeman liet woensdag op de persconferentie weten dat het 'zeer positief' gesteld is met de fitheid van Memphis. "Hij zal naar negentig minuten toe moeten. Het zou mooi zijn als het in één van deze twee oefenwedstrijden kan."

Wie moet in de spits bij Oranje? Memphis Depay Brian Brobbey Cody Gakpo Een andere spits Stem Wie moet in de spits bij Oranje? Memphis Depay 23% Brian Brobbey 55% Cody Gakpo 15% Een andere spits 7% Totaal aantal stemmen: 950 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties