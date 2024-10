Brian Brobbey herstelt sneller door cruciale tip van teamgenoot Nederlands elftal

Brian Brobbey kijkt uit naar de komende interlandperiode met het Nederlands elftal, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De spits vertelt onder meer met een positief gevoel terug te kijken op de wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League én hij laat weten dat de gemiste kansen bij Ajax hem geen parten spelen.

Begin september kreeg Brobbey een basisplek bij Oranje in het duel met Duitsland (2-2). Hij liet met zijn sleurwerk in de aanval en een assist op Denzel Dumfries een uitstekende indruk achter, maar dit seizoen in de Eredivisie wist Brobbey nog niet te scoren voor Ajax.

“Maar zolang mensen over me praten, is het goed. Soms heb je gewoon even momenten dat het niet gaat zoals je wilt. Al speelde ik zondag niet slecht. Maar je ziet dat die ballen er niet in gaan”, laat Brobbey weten in gesprek met de krant.

Ook kampt hij vaak met blessureleed of pijntjes, maar dankzij gouden tips van een teamgenoot bij het Nederlands elftal lukt het hem om veel sneller te herstellen na wedstrijden of trainingen.

“Ik heb geen pijntjes en ik voel me goed. Lijk ik er iets meer afgetraind uit te zien? Nee, ik was al fit. Wel denk ik dat ik beter herstel. Een ijsbad nam ik wel, maar naar de sauna ging ik niet.”

“De sauna helpt me wel. Ik zag Virgil van Dijk het altijd doen en dacht: ik ga er maar naast zitten. Bij Ajax doe ik het nu ook”, vertelt Brobbey.

Tot slot maakt de aanvalsleider duidelijk zich geen zorgen te maken over de matige doelpuntenproductie. “Die goals komen wel. Als ik scoor, dan vind ik dat top, top, top. Maar de laatste tijd geef ik alleen maar assists. Die zijn óók belangrijk. Maar ik scoor liever”, besluit hij knipogend.