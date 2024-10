Brian Brobbey analyseert doelpuntendroogte bij Ajax: 'Dat moet ik uit mijn hoofd halen'

Brian Brobbey scoorde tot dusver slechts één keer voor Ajax dit seizoen in elf duels in alle competities. De aanvaller weet dat het maken van doelpunten stroef verloopt, maar desondanks houdt Brobbey er vertrouwen in dat de goals vanzelf weer zullen komen.

''Het gaat nu eventjes minder, geen doelpunten'', verzucht Brobbey in een uitgebreid interview met Voetbal International. ''Ik speelde zondag tegen Groningen niet slecht, denk ik, maar je ziet dat de doelpunten er niet in gaan.''

''Je kunt ook niet altijd alles perfect doen'', blijft Brobbey ondanks de mindere periode bij Ajax positief naar de toekomst kijken. ''Soms heb je ook momenten dat het even niet gaat, niet lukt. Natuurlijk word ik daar ongeduldig van, dat heeft iedere spits, maar ik laat het niet zien. Dat is een pantsertje, ja. Al liet ik het tegen Groningen misschien wel zien.''

Brobbey leek tegen Groningen te gaan scoren toen de eerste helft bijna was afgelopen. De Ajax-spits stuitte echter op doelman Etienne Vaessen. ''In de rust zei de trainer tegen me: 'Rustig blijven. Het komt vanzelf. Hij gaat uiteindelijk wel een keer vallen, gewoon hard blijven werken''', blijft Brobbey het vertrouwen houden van Francesco Farioli.

De aanvaller zoekt een verklaring voor het missen van de kansen die zich wel degelijk aandienen. ''Mja, ik denk dat het ook gewoon pech is. Zodra ik er één in schiet... Dan komt er natuurlijk ook weer heel veel zelfvertrouwen bij.''

Brobbey moet toegeven dat het uitblijven van doelpunten hem wel degelijk parten speelt. ''Ja, omdat ik móét scoren, ik móét scoren. Dat heb ik vaak in mijn hoofd. Dat moet ik een beetje uit mijn hoofd halen, denk ik. Bij die kansen tegen Slavia Praag was ik te wild. Ik wilde zó snel schieten. Niet eens hard, maar gewoon snel.''

De zelfkritische Brobbey analyseert na elk optreden voor Ajax wat er beter kan. ''Zondagavond als ik dan thuis ben, ga ik altijd eerste even de highlights van de wedstrijd terugkijken. Dan kijk ik mijn kansen even terug.''

''Bijvoorbeeld die bal die Davy (Klaassen, red.) met zijn borst aangaf, die had ik meer in de hoek moeten schieten. Hij was wel lastig hoor, want ik moest hem snel nemen. Maar als je het terugziet, gaan er allemaal dingen door je hoofd'', baalt Brobbey van de gemiste kans tegen Groningen, dat ondanks een dapper optreden met 3-1 verloor van Ajax.