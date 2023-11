‘Breuk nadert na 313 wedstrijden en 89 goals voor Manchester United’

Donderdag, 23 november 2023 om 11:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:51

Het moet raar lopen wil Manchester United het aflopende contract van Anthony Martial verlengen, zo stelt de Manchester Evening News. De Engelse grootmacht is op zoek naar winterse versterking en zet daarbij in op de spitspositie. Met slechts dertien goals behoort het elftal van Erik ten Hag tot de slechtst scorende ploegen in de Premier League.

De Manchester Evening News stelt dat winterse transfers noodzakelijk zijn om nog iets van het seizoen te maken voor United. Door de matige seizoensstart zijn de Mancunians gebaat bij reparatiewerkzaamheden, zo klinkt het. En dan met name in de voorhoede.

De versterkingen tijdens de vorige winterwindow zorgden voor wisselend succes. Marcel Sabitzer, die werd gehaald als vervanger van de geblesseerde Christian Eriksen, voldeed. Dat gold niet voor Wout Weghorst. De Nederlander wist niet te scoren in achttien Premier League-optredens.

Ook nu zal de aandacht zich vestigen op een nieuwe spits. De ploeg van Ten Hag wist dit seizoen nog maar 25 keer te scoren, twee keer minder dan dezelfde periode vorig seizoen. Toen bleek de ploeg vooral afhankelijk van de in een vormdip verkerende Marcus Rashford.

"United heeft niet de financiële kracht of het cachet om nu een Engelse internationale spits uit te kiezen", schrijft de regionale krant. Namen die overblijven zijn Ollie Watkins en Ivan Toney. De een heeft echter net zijn contract bij Aston Villa verlengd, de ander zit een schorsing uit vanwege het overtreden van de gokregels.

Mocht United er niet in slagen een nieuwe spits te vinden, dan moet Martial voor de doelpunten blijven zorgen op Old Trafford. Gezien zijn aflopende contract is het echter niet ondenkbaar dat United alles op alles gaat zetten om nu nog iets aan hem te verdienen.

"Behoudens een plotselinge opleving zou het van wanbeleid getuigen om zijn contract te verlengen", luidt het keiharde oordeel. "Tekenend was het cynische applaus vanaf de tribunes toen hij werd gewisseld tijdens de afgang tegen Newcastle United."

Daar komt bij dat Martial volledig uit beeld is geraakt bij de Franse ploeg. Mocht hij weer op de radar willen verschijnen bij bondscoach Didier Deschamps, dan doet hij er goed aan om zijn zaakwaarnemer Philippe Lamboley aan het werk te zetten in januari, zo klinkt het.

Martial werd in 2015 door United overgenomen van AS Monaco en kwam sindsdien 313 keer in actie voor de Engelse grootmacht. Daarin wist hij 89 keer te scoren en was hij 54 keer aangever. United heeft een eenzijdige optie om zijn contract met een jaar te verlengen.