Brentford zet bizarre Premier League-reeks voort tegen West Ham United

Brentford heeft zijn zeer opmerkelijke en knappe reeks een vervolg gegeven tegen West Ham United. The Bees slaagden er voor het derde Premier League-duel op rij om in om binnen een minuut te scoren. De treffer van Bryan Mbuemo leverde de club uiteindelijk geen zege op, daar Tomás Soucek West Ham een punt bezorgde: 1-1.

Bijzonderheden:

Brentford trok direct vol ten aanval, al leek het eerste gevaarlijke moment niets op te leveren. Gelukkig voor de thuisploeg viel de bal perfect voor de voeten van Mbuemo, die met een heerlijke volley de kruising vond: 1-0.

Na een uiterst vlotte aanval over meerdere schijven kreeg Soucek tien minuten na rust net geen kans om uit te halen. Gelukkig voor de Tsjech veroverde Michail Antonio het balbezit en bracht hij de bal alsnog bij de middenvelder, die voor de 1-1 tekende.

Beide ploegen schieten weinig op met een punt. Brentford staat twaalfde, terwijl West Ham na een uiterst matige seizoenstart slechts de veertiende plaats bezet met vijf punten uit zes duels. Bij The Hammers was Mohammed Kudus overigens de enige ex-Eredivisionist die in de basis stond.

Brentford pakt voor het derde Premier League-duel niet de volle buit ondanks een geweldige start. Op 14 september zette Yoane Wissa Brentford binnen een minuut op voorsprong tegen Manchester City, dat uiteindelijk met 2-1 won. Een week later won Tottenham Hotspur met 3-1, ondanks een razendsnelle treffer van Mbuemo.