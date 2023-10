Brenet mishandelde vriendin en reed zonder rijbewijs: OM wil taakstraf opleggen

Maandag, 2 oktober 2023 om 14:10 • Bart DHanis • Laatste update: 14:22

Joshua Brenet moet in januari voor de rechter verschijnen, zo heeft RTV Oost maandagmiddag bekendgemaakt. De rechtsachter van FC Twente raakte vorig jaar om onbekende reden zijn rijbewijs kwijt, maar werd vervolgens tot twee keer toe achter het stuur betrapt. Ook schrijft het medium dat Benet in 2021 is veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin.

Brenet raakte vorig jaar dus zijn rijbewijs kwijt, maar werd op 10 januari en twee weken later in respectievelijk Enschede en Bathmen weer achter het stuur betrapt. Hierom moest de verdediger van Twente zich maandagochtend verantwoorden voor de politierechter. Hij kwam echter niet opdagen, omdat hij zijn advocaat Desirée Greven pas laat inschakelde en zij het dossier nog niet heeft kunnen bestuderen. De politierechter besloot de zaak daarom te verplaatsen naar januari van 2024.

Ondanks het feit dat Brenet allang wist dat hij maandag 2 oktober voor de politierechter moest verschijnen, besloot hij pas op het laatste moment om een advocaat in te schakelen. Waarom hij dat zo laat deed, is niet bekend. "Daar doe ik geen mededelingen over", zei zijn advocaat tegenover RTV Oost. Greven wilde sowieso niet op de inhoud van de zaak ingaan. "Daarvoor is het nu te vroeg. Dit komt straks aan de orde tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak."

Het rijden zonder rijbewijs is niet het enige vergrijp waarvoor Brenet voor de politierechter moet verschijnen. Brenet werd in 2021 veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin. Hij zou haar hebben gegrepen en vervolgens haar keel dicht hebben geknepen. Hij kreeg daarvoor een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur, maar het Openbaar Ministerie wil dat hij deze nu alsnog gaat uitvoeren. Twente wilde niet reageren op de zaak en beschouwt het als een 'privékwestie'.