Brazilië uitgeschakeld op Copa América na dramatische pot tegen Uruguay

Uruguay heeft zich ten koste van Brazilië geplaatst voor de halve finale van de Copa América. Na negentig zeer tegenvallende minuten in Las Vegas was er niet gescoord. Brazilië wist in de slotfase niet te profiteren van de rode kaart voor Nahitan Nández en dus moest een strafschoppenserie uitsluitsel bieden. Daarin bleken missers van Éder Militão en Douglas Luiz allesbepalend. Uruguay neemt het in de halve finale op tegen Colombia, dat eerder op de dag afrekende met Panama (5-0).

Aan de kant van Uruguay zag bondscoach Marcelo Bielsa geen reden om wijzigingen door te voeren. Spits Darwin Núñez werd voorin bijgestaan door Maxi Araújo en Facundo Pellistri. Aan de kant van Brazilië ontbrak Vinícius Júnior wegens een schorsing. Endrick verving hem in de punt van de aanval, waardoor Rodrygo naar de linkerkant verhuisde.

Zowel Brazilië als Uruguay keek de kat uit de boom in de openingsfase, die dan ook bepaald niet spectaculair genoemd kon worden. Na een kwartier kwam er dan eindelijk wat schwung in met fraaie dribbels van Endrick aan de ene, en Pellistri aan de andere kant. Kansen leverde dat nog niet op, maar de wedstrijd kreeg er wel een meer open karakter door.

Uruguay was de ploeg die dat gevoel het meest wist om te zetten in gevaar voor het doel. Een afgeslagen hoekschop belandde voor de voeten van Manuel Ugarte, die de bal al stuiterend bij Núñez bezorgde. De spits leek zijn poging op doel te krijgen, totdat Éder Militão zijn poging tot hoekschop verwerkte. Uit de daaropvolgende corner kopte Mathías Olivera over.

Uit het niets kreeg Brazilië een enorme kans om de score te openen. Matías Viña zag zijn terugspeelbal richting Sergio Rochet onderschept worden door Endrick, die met een snelle voetbeweging klaarlegde voor Raphinha. De vleugelaanvaller van FC Barcelona kwam net niet tot een schot, doordat Nández uitstekend oplette.

Vlak daarna kreeg Uruguay een tegenvaller te verweken. Ronald Araújo moest de strijd staken door een – zo leek het – hamstringblessure. Atlético Madrid-verdediger José María Giménez was zijn vervanger en zag vlak na zijn entree dat Núñez een enorme kans liet liggen, door van dichtbij over te koppen. Aan de andere kant was er ook Uruguayaanse opluchting, toen Raphinha vertrokken was en oog in oog met Rochet zijn meerdere moest erkennen in de voormalig goalie van AZ.

In de tweede helft leken beide ploegen te vrezen voor een mogelijk fatale tegenstreffer en dat was te zien aan het gebrek aan aanvallende intenties bij beide ploegen. Schoten van Núñez en Maxi Araújo werden gekeerd door verdedigers, terwijl Brazilië in aanvallend opzicht nog minder klaarspeelde. Een kwartier voor tijd veranderde de dynamiek van de wedstrijd, toen Nández een directe rode kaart kreeg voor een charge op de enkel van Rodrygo.

Bielsa besloot direct daarna om een verdedigend te wisselen door Núñez en Pellistri naar de kant te halen voor Giorgian de Arrascaeta en Guillermo Varela. Brazilië hervond zijn vertrouwen enigszins en trok naar voren, maar het was lastig om de compacte Uruguayanen uit elkaar te spelen. Uruguay trok alles uit de kast om de strafschoppenserie te halen. Zo lag Rochet minutenlang op de grond, tot onvrede van de arbiter.

Invallers Gabriel Martinelli, Evanilson, Andreas Pereira en Sávio werden het veld ingestuurd om de winnende treffer te forceren. Het ontbrak Brazilië echter aan een type als Vinícius, die een hechte defensie uit elkaar kan spelen. Uruguay hield eenvoudig stand en dus moesten strafschoppen de winnaar bepalen. Daarin was de ploeg van Bielsa de betere.

Strafschoppenserie

Valverde: raak (1-0)

Militão: mis (1-0)

Bentancur: raak (2-0)

A. Pereira: raak (2-1)

De Arrascaeta: raak (3-1)

Douglas Luiz: mis (3-1)

Giménez: mis (3-1)

Martinelli: raak (3-2)

Ugarte: raak (4-2)

