Ronaldo heeft in een interview met ESPN Brasil gezegd dat hij Cristiano Ronaldo niet de beste speler ooit vindt. De Braziliaanse vedette vindt Cristiano een goede speler, maar niet de allerbeste.

De Portugees die in Saudi-Arabië speelt, gaf in de week van zijn verjaardag in een interview met El Chiringuito aan dat hij zichzelf de allerbeste voetballer ooit vindt. Karim Benzema, ook spelend in Saudi-Arabië en ex-teamgenoot van Ronaldo, gaf eerder al aan dat hij het oneens is met dit statement.

Ook de Braziliaan kan zich niet vinden in deze uitspraak. “Ik ga niet graag in op dit soort dingen, maar sommige mensen hebben veel zelfvertrouwen hè. Ik ben iemand die liever hoort dat andere mensen praten over mijn prestaties en wie ik was, dan dat ik zo over mezelf praat.”

Wie volgens Ronaldo dan de beste is, is duidelijk. “Cristiano is wat mij betreft niet nummer één. Pelé staat voor mij ongetwijfeld als eerste. Kort daarachter heb je Lionel Messi en Diego Maradona.”

“Na deze drie heb je namen zoals Zico, Romário, Marco van Basten, Zinedine Zidane, Luís Figo, Rivaldo, Ronaldinho en dan Cristiano Ronaldo", voegt Ronaldo toe. "Maar ik zal vast nog iemand vergeten. Elke keer als mensen dit vragen, noem ik andere namen.”

ESPN vroeg zich ook nog af of Ronaldo Neymar niet vergat. “Ja, Neymar is ook een sterspeler. Hij komt zeker ook nog in de top tien.”

Ronaldo is momenteel eigenaar van de Spaanse club Real Valladolid. De Spaanse club staat momenteel laatste in de LaLiga. Het gaat naar plek negentien Deportivo Alavés bedraagt maar liefst zeven punten.