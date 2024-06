Braziliaans toptalent vertrekt voor 30 miljoen euro naar de Premier League

Luis Guilherme is zeer dicht bij een overstap naar West Ham United. Het achttienjarige toptalent gaat the Hammers volgens Fabrizio Romano dertig miljoen euro kosten. Bovendien heeft Guilherme's huidige werkgever Palmeiras een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen.

West Ham hoopt de deal volgende week helemaal rond te krijgen. Palmeiras moet nog wel definitief akkoord gaan met het laatste voorstel van de Londenaren, maar daar worden weinig problemen verwacht. Guilherme vliegt komende week naar Engeland, waar de medische keuring op de planning staat.

Guilherme is een veelzijdige aanvaller die met name wordt ingezet als rechtsbuiten. De vijfvoudig international van Brazilië kan ook als (valse) spits of linksbuiten uit de voeten. Zijn veelzijdigheid zou manager Julen Lopetegui de nodige opties geven in de aanval.

West Ham-directeur Tim Steidten is al diverse malen naar Brazilië gevlogen om de serieuze interesse van West Ham kenbaar te maken aan Guilherme en Palmeiras. Niet zonder reden, want Guilherme wordt als één van de grootste talenten van zijn land gezien.

Voor talentenfabriek Palmeiras is zijn aanstaande vertrek een hard gelag. De club ziet Endrick deze zomer al naar Real Madrid vertrekken en ook Willian Estêvão lijkt de club te gaan verlaten. Chelsea zou ruim zestig miljoen euro overhebben voor de zeventienjarige aanvaller.

Fabrício Bruno

Steidten bracht tijdens zijn reis in Brazilië ook een bezoek aan Flamengo en Fabrício Bruno. De centrumverdediger kreeg een vierjarig contract onder zijn neus geschoven, maar heeft die aanbieding naar de prullenbak verwezen.

Volgens Engelse media omdat hij er financieel amper op vooruit zou gaan. West Ham hoopt alsnog tot een akkoord te komen met Bruno, die zo'n vijftien miljoen euro moet kosten.

