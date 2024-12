Brandje veroorzaakt staking in TOTO KNVB Beker; ME op het veld

Het duel tussen Quick Boys en Fortuna Sittard in de TOTO KNVB Beker is vlak voor rust tijdelijk gestaakt. Dat gebeurde nadat de thuisploeg verrassend op een 2-1 voorsprong was gekomen, en fans het veld betraden. Bovendien was er net buiten het sportpark sprake van brand.

Alessio da Cruz had Fortuna in de twintigste minuut nog op een 0-1 voorsprong gezet, maar daarna draaide Quick Boys het duel helemaal om. Nick Broekhuizen maakte de 1-1, en vlak voor rust zette Milan Zonneveld de 2-1 op het bord.

Dat zorgde voor grote vreugde in Katwijk. Er werd vuurwerk afgestoken, een aantal mensen betraden het veld en bovendien was er brand te zien in de duinen, net buiten het sportpark.

ESPN

Het leidde ertoe dat scheidsrechter Bas Nijhuis besloot om het duel stil te leggen. De spelers zochten de kleedkamers op, terwijl politiemannen en enkele ME’ers enige tijd op het veld stonden om de boel in de gaten te houden. Inmiddels hebben zij het veld verlaten.

De spelers zullen na een rustperiode de laatste paar minuten van de eerste helft uitspelen. Vervolgens wisselen beide partijen van kant om direct met de tweede helft te beginnen.