Branco van den Boomen spreekt zich uit over geruchten rondom vertrek bij Ajax

Branco van den Boomen wil bij Ajax blijven, zo vertelde de 29-jarige middenvelder donderdagavond na afloop van het uitduel met FK Vojvodina (1-3 winst) bij ESPN. Van den Boomen werd de afgelopen weken gelinkt aan een transfer naar diverse clubs uit het buitenland, maar is niet van plan om Ajax al na een seizoen te verlaten.

Hoewel Van den Boomen nog geen basisplaats heeft onder nieuwbakken trainer Francesco Farioli, beweert de middenvelder gelukkig te zijn in Amsterdam. “Ja, natuurlijk. Ik ben blij als ik veel minuten mag maken. Ik zit goed in mijn vel. Er heerst een goede sfeer en energie in de groep.”

Van den Boomen wil Ajax dan ook niet verlaten. “Dat zijn mijn gedachtes op dit moment, zeker. Dat ik niet weg hoef.” De rechtsbenige middenvelder ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2027 vast.

“Ik ben een heel gelukkig mens in Nederland met mijn gezin en familie om me heen. Dat is natuurlijk ook veel waard. Ajax komt voor mij maar één keer voorbij. Daarom is er voor mij absoluut geen reden om te vertrekken”, aldus Van den Boomen.

Van den Boomen krijgt de vraag of hij zijn wensen al met de clubleiding heeft besproken. “Dat gesprek hebben we nog niet gehad. Ik denk dat de club en de trainer wel weten hoe ik erin sta. Ik denk dat hij (Francesco Farioli, red.) blij is met mij op dit moment. Voor mij is er geen reden om te vertrekken.”

Het lijkt er dus op dat Ajax niet hoeft te rekenen op een vertrek van Van den Boomen, die volgens Transfermarkt 6 miljoen euro waard is en een goed salaris opstrijkt in Amsterdam. Farioli wil de komende weken nog meerdere spelers lozen, om zo ruimte te maken in het transferbudget en salarishuis.

Sinds zijn komst naar Ajax vorige zomer kwam Van den Boomen 1.388 speelminuten in actie, verdeeld over 31 optredens. Daarin was de Veldhovenaar goed voor 4 doelpunten en 1 assist.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!