Bram van Polen 'niet onfeilbaar' in conflict met PEC Zwolle: 'Hij is dom geweest'

Tijmen van Wissing vindt dat Bram van Polen niet erg slim heeft gehandeld in het conflict met PEC Zwolle. Volgens de journalist van RTV Oost had de clubicoon niet openlijk moeten praten over het verschil van inzicht wat betreft de contractuele bepalingen. Deze woensdag werd bekend dat beide partijen per direct uit elkaar gaan.

''Bram van Polen is natuurlijk dom geweest in deze kwestie'', zo oordeelt Van Wissing in Voetbalpraat. ''Vorige week heeft hij hier die bom gedropt. Czaikowski (algemeen directeur PEC Zwolle, red.) was nog op vakantie. Die hoort de volgende ochtend wat Van Polen heeft gezegd.''

Van Polen sprak vorige week in Voetbalpraat van een 'verschil van inzicht' tussen hem en de club. ''Ik vind dat ik op iets (transitievergoeding, red.) recht heb en zij vinden van niet. Ik had voor het eerst dat ik er tegenop zag om naar de club te gaan. Ik voel me een soort van ongewenst.''

''Ze wilden dat intern oplossen. Czaikowski had gezegd: 'Laten we begin deze week om tafel gaan'. Want het ging om een niemendalletje, een transitievergoeding bij een mogelijk ontslag. Daar werden ze het niet over eens'', aldus Van Wissing.

''Van Polen is niet onfeilbaar in deze kwestie. Het is het grootste clubicoon van PEC en iedereen mag hem, denk ik. Het is een aaibare jongen. Maar hij kwam zelf wel met een advocaat richting PEC Zwolle. Dat is niet handig.''

Van Wissing vindt dat ook PEC heeft gefaald. ''Het is natuurlijk ongekend knullig van PEC en Czaikowski in het bijzonder, dat dit ontploft. Want het ging om een paar duizend euro'', aldus Van Wissing, die als Kees Luijckx het opwerpt beaamt dat het om circa 50.000 euro gaat.

''Maar Czaikowski moet weten dat niemand groter is dan de club. Maar Van Polen is wel veel groter dan Cziakowski. En Van Polen kan heel veel bewerkstelligen. Maar de sfeer was op een gegeven moment zo verziekt daar. Van Polen voelde zich ongewenst, dat heeft hij hier vorige week ook geuit'', aldus de PEC-watcher.