Brabantse clubs vallen in de prijzen bij uitreiking Bronzen Schilden in de KKD

De Keuken Kampioen Divisie is voor veel jonge talenten de ideale springplank richting de Eredivisie of een grote buitenlandse competitie. Ieder jaar brengt de kraamkamer van het Nederlandse voetbal weer veelbelovende namen voort. Ook dit seizoen worden er na elke periode prijzen uitgereikt. Voetbalzone maakt, als officieel mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, met behulp van de data van Opta en hulp van analisten, de winnaars van de Bronzen Schilden voor de tweede periode bekend.

Beste talent

Ringo Meerveld is uitgeroepen tot beste talent van de tweede periode. De twintigjarige middenvelder van Willem II ontwikkelde zich uitstekend in het succeselftal van de Tilburgers en droeg daarmee bij aan de winst van de tweede periode.

Beste speler

Het Bronzen Schild voor beste speler van de tweede periode gaat naar Martijn Kaars van Helmond Sport. De 24-jarige aanvaller beleeft een droomseizoen en heeft voor de Kerst al zestien doelpunten gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. Mede hierdoor mag Helmond Sport weer eens dromen van deelname aan de play-offs.

Beste trainer

Ook het Bronzen Schild voor de beste trainer gaat naar Tilburg. Peter Maes wist zijn ploeg in de tweede periode naar acht overwinningen in tien wedstrijden te loodsen. Daarmee wist het de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te veroveren ten koste van Roda JC.

Beste keeper

Joshua Smits krijgt het Bronzen Schild voor de beste keeper van de tweede periode. De 31-jarige doelman van Willem II hield in de tweede periode drie keer de nul en hielp de Tilburgers met het winnen van de periodetitel.



