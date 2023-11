Boussaboun laakt houding VVCS: ‘Waar zijn ze? Geen ruggengraat en geen ballen!’

Donderdag, 16 november 2023 om 08:30 • Laatste update: 08:38

De situatie rond Anwar El Ghazi houdt de gemoederen in Nederland en Duitsland behoorlijk bezig. De aanvaller zag onlangs zijn contract worden verscheurd door 1. FSV Mainz 05 nadat hij zich op sociale media had uitgesproken over het conflict tussen Hamas en Israël. Inmiddels is bekend geworden dat de aanvaller een rechtszaak gaat aanspannen. Voetbalzone ging in gesprek met oud-voetballer en analist Ali Boussaboun, die zich volledig achter El Ghazi schaart.

Toen Mainz zich voor het eerst uitsprak over de post van El Ghazi, gingen bij Boussaboun de haren overeind staan. "Wij hebben het in het westen altijd over de vrijheid van meningsuiting. Dat zou een groot goed zijn. Maar zodra een speler zich uitspreekt over genocide, want dat is het, en zegt tegen elke vorm van onrecht te zijn, gaat de club meteen op de achterste poten staan."

De situatie in Gaza grijpt Boussaboun aan. "Dit zijn oorlogsmisdaden die worden gepleegd. Er worden ziekenhuizen gebombardeerd, vluchtelingenkampen, ga zo maar door. Als de oprichter van Mainz, een man met een Joodse achtergrond, zou zien wat er nu gaande is bij zijn club, zou hij zich omdraaien in zijn graf."

Mainz werd ooit opgericht door een Duitse Jood die in Auschwitz om het leven kwam. Boussaboun is van mening dat de club El Ghazi juist zou moeten respecteren. "Hij spreekt zich uit tegen onrecht. Onrecht is onrecht. Maar blijkbaar is er een rode lijn waar je niet overheen mag. Zodra je je uitspreekt, is er sprake van antisemitisme. Dat vind ik schandalig."

VVCS

Ook wijst Boussaboun met een beschuldigende vinger naar de VVCS. De Vereniging voor Contractspelers is een belangenorganisatie voor profvoetballers, maar heeft volgens de oud-spits van Feyenoord openlijk gefaald. "Waarom heeft niemand een statement naar buiten gebracht? Waarom is niemand achter hem gaan staan?"

"Hij heeft niemand beledigd, maar ze zijn nergens te bekennen. Waar zijn ze? Dat neem ik de VVCS echt zeer kwalijk. Dat ze hem zo hebben laten vallen. Er loopt nu een onderzoek tegen die jongen. Voor wat? Wat heeft hij gezegd? Hij heeft niemand beledigd. De VVCS heeft zich van zijn slechtste kant laten zien. Ze hebben geen ruggengraat en geen ballen."

Volgens Boussaboun zou de VVCS contact moeten opnemen met de Duitse bond. "Ze zouden moeten zeggen: 'Waar zijn jullie mee bezig? Leven we in een democratie of is dit een verkapte dictatuur?’ Die club ook. Brengen ze een statement naar buiten alsof het zijn woorden zijn. Ik heb zoveel respect voor El Ghazi. Zóveel respect."

WK in Saudi-Arabië

Omdat Nederland ervoor koos om geen stem uit te brengen over een resolutie die opriep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, heeft een statement uitbrengen over het aanstaande WK in Saudi-Arabië (2034) volgens Boussaboun geen enkele zin. "Wij hebben niet het recht om daarover te praten."

"Stop met mensenrechten. Waarom staan we nu niet op door wat er gebeurt in Palestina? Waar zijn we? Waar zijn alle moraalridders die vooraan stonden om Qatar te veroordelen voor verboden vlaggen? Wij mogen niet meer praten over Saudi-Arabië of Qatar. Waarom? Wij hebben ons onthouden van een stem. Het WK? Lekker belangrijk."

Boussaboun stelt dat Nederland geen haar beter is dan Saudi-Arabië. "We doen zaken met Saudi-Arabië. Daar verdienen we heel veel geld aan. Dat is al een reden om onze mond niet open te doen. Nederland heeft een goede relatie met Saudi-Arabië en die zullen ze nooit verbreken. Daar is te veel geld mee gemoeid. We zijn minstens zo erg."