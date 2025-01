Boulahrouz geniet met volle teugen van 'Nederlandse Materazzi' bij AZ: 'Zó'n persoonlijkheid'

Khalid Boulahrouz heeft genoten van het optreden van Wouter Goes donderdagavond. De AZ-verdediger hield zich meer dan staande tegen de gerenommeerde aanvallers van AS Roma, dat uiteindelijk met 1-0 verslagen werd.

Goes vocht gedurende de wedstrijd verbeten duels uit met onder meer Paulo Dybala en Artem Dovbyk. De aanvallers ergerden zich zichtbaar aan de AZ-revelatie, die verdedigend ijzersterk stond. Zo maakte hij op een cruciaal moment een steekpass van Dybala onschadelijk.

"Waar ik vooral van heb genoten, is de tactische discipline", opent Boulahrouz bij Ziggo Sport over de teamprestatie van AZ. "Ondanks dat ze geen grote kansen kregen in de eerste helft, zijn ze hetzelfde blijven doen."

"En ja, Wouter Goes... Ik heb echt van hem genoten. De strijd... Hij is niet de allergrootste, maar hij gooit wel alles in de strijd om te winnen. Andere jongens speelden ook een goede wedstrijd, zoals Koopmeiners en Clasie, maar als ik zie dat zo'n jongen met zó'n persoonlijkheid op het veld staat..."

"Hij is nog zo jong (20, red.). Hij moet nog heel veel dingen leren en doseren: wanneer moet ik vies spel spelen en wanneer moet ik me inhouden", doelt Boulahrouz op het bij vlagen bikkelharde spel van de verdediger.

Ook tijdens de rust kwam Boulahrouz bijna superlatieven tekort om de prestatie van Goes in de eerste helft te beschrijven. "Genieten. Hij is altijd degene die de fysieke duels aangaat en hem probeert uit zijn balans te halen", vertelde de oud-international bij het zien van de beelden van een duel tussen Goes en Dovbyk.

"Straks als hij naar huis gaat, zal hij het gevoel hebben dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld. Je wil tegen aanvallers spelen die ook de strijd aangaan en tegen een pijntje kunnen, dan zijn dit voor een verdediger de mooie dingen." Presentator Wytse van der Goot dat Nederland zijn 'eigen Marco Materazzi heeft'. "Ja", lachte Boulahrouz.