Bosz wijst uitblinker aan na krappe zege PSV: 'Ik vond hem vandaag echt geniaal'

Peter Bosz is tevreden over PSV, ondanks de krappe 3-2 overwinning op NAC Breda op eigen veld. De coach van de Eindhovenaren vond met name één speler excelleren in het Philips Stadion zaterdagavond.

''Moeizaam. En dat had eigenlijk niet met ons te maken, want ik vond ons best goed spelen'', analyseert Bosz bij ESPN de zege van zijn ploeg in de Brabantse derby. ''Dat had vooral te maken met NAC, dat er een echte wedstrijd van maakte.''

''Ik heb naar een echte wedstrijd zitten kijken. Natuurlijk kunnen we een heleboel dingen opnoemen die beter moeten, maar het was een echte wedstrijd'', aldus Bosz, die van verslaggever Hans Kraay junior te horen krijgt dat PSV opnieuw twee doelpunten incasseerde.

Bosz is daar niet zo van onder de indruk. ''We hebben een hele zware midweekse wedstrijd gehad (tegen Rode Ster Belgrado, red.), waarin we een helft met tien man moesten spelen. Veel van die jongens moesten vandaag aan de bak. Meer dan de helft is ziek. En als je dan met drie punten weggaat, kun je niet anders dan tevreden zijn. Ook als je ziet wat ze toch weer uit dat lichaam persen vandaag.''

De trainer van PSV noemt vervolgens de tweede goal van Guus Til 'geweldig' en roemt de middenvelder later ook op de persconferentie. ''Ik vond hem vandaag echt geniaal. Die eerste goal, dat is typisch een loopactie van Guus. Waar Joey Veerman de bal terug verovert, nadat we eerst balverlies geleden hadden.''

''Zo'n diepe loopactie, dat is typisch Guus. En dan is hij heel vast in het afwerken. Maar ik vond die tweede mooier. Die bal van Luuk de Jong die hij met rechts aanneemt en met links in de kruising jast. En daarmee is hij voor ons toch weer heel bepalend'', is Bosz zeer tevreden over de inbreng en het scorend vermogen van Til.

''Hij krijgt vaak te horen van: 'Hé, speel je weer?' Hij is juist degen die de meeste minuten maakt van alle spelers op die positie. En daarmee wordt onrecht gedaan aan de belangrijkheid van Guus voor het elftal. En dat bewijst hij vandaag weer'', aldus de winnende coach.